تقوية الأظافر وتطويلها والعناية بها بعدة وصفات طبيعية وحيل منزلية

تبحث العديد من السيدات والفتيات عن طرق تمكنهم من تقوية الأظافر والعناية بها فالأظافر جزء مهم من جمال المرأة وتزيد من جمال اليدين ومظهرها الأنثوي لذلك إذا كنت تعانين من ضعف الاظافر وانكسارها بسهولة فقد جمعنا لك في هذا المقال عدة وصفات تمكنك من تدعيمها وزيادة قوتها فتابعينا لتعرفي تلك الوصفات.تقوية الأظافر وصفات مجربة للعناية بالأظافر:
- وصفة الليمون:
يحتوي الليمون على العديد من الفيتامينات أهمها فيتامين سي الذي يعمل على تغذية الأظافر وزيادة قوتها وتبييضها ، حضري ماسك للأظافر عن طريق عصر ليمونة متوسطة الحجم في إناء صغير ثم أضيفي إليها معلقة صغيرة من البيكنج بودر ونصف معلقة صغيرة من معجون الأسنان.
باستخدام فرشاة أسنان نظيفة وناعمة قومي بتدليك أظافرك بهذا الخليط مع الحرص على أن تنظفي الجلد المحيط بالأظافر أيضاً ،اتركي الخليط على أظافرك لمدة عشر دقائق ثم اشطفيه بالماء الدافئ ورطبي أظافرك.
- زيت جوز الهند:
يحتوي هذا الزيت على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي تغذي الأظافر وترطبها وتحافظ عليها من التشقق والتلف، قومي بتدفئةة ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند ثم ضعيها على أظافرك ودلكيها جيداً لمدة خمس دقائق.
قومي بتلك الطريقة مرتين يومياً لمدة أسبوع فهذا يساعد على تحسين الدورة الدموية ووصول الغذاء والفيتامينات إلى الأصابع وتغذية الأظافر.تقوية الأظافر بخلطات طبيعية:
- وصفة خل التفاح:
يحتوي خل التفاح على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن منها البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد كما يحتوي على حمض الخليك الذي يعمل على مكافحة الفطريات والبكتريا ويمنع نموها في الأظافر.
قومي بخلط كميات متساوية من خل التفاح والماء ثم انقعي أظافرك في هذا اخليط لمدة خمس دقائق وبعدها اشطفيها بالماء الفاتر ورطبيها مع الامداومة على تلك الوصفة للحصول على أفضل نتائج.
- زيت شجرة الشاي:
يعد هذا الزيت من أفضل الزيوت للعناية بالشعر والبشرة والأظافر بوجه عام حيث يحتوي على مواد تعمل كمضاد حيوي تقتل البكتريا والجراثيم التي قد تتفاعل وتسبب تلف الأظافر تغير لونها.
امزجب نصف ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E وقطرات من زيت شجرة الشاى ثم ضعيها كماسك على أظافرك
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