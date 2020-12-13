كيراتين طبيعي معجزة لفرد الشعر الخشن المجعد في البيت بأقل التكاليف جربي بنفسك

من أكثر المشاكل التي نقابلها بشكل يومي هي مشكلة الشعر الخشن والمجعد التي تواجهها فئة كبيرة من الفتيات، وأيضاً تقابلها الأمهات مع بناتهن، وذلك يسبب لهم الإزعاج ويفقدهم الثقة بنفسهم، ومن الطبيعي أن تبحث الفتيات والأمهات عن حل جذري للتخلص من هذه المشكلة، فنحن ننصحك أن تبتعدي تماماً عن تجربة المركبات الكيميائية حيث أنها تسبب تلف الشعر وتساقطه بغزارة، ولكنك تتساءلين الآن ما يمكنك القيام به للتخلص من هذه المشكلة، فتعالي معنا لتجربي بنفسك الكيراتين الطبيعي في المنزل واحصلي على نعومة أفضل من صالونات التجميل.

كيراتين طبيعي لفرد الشعر

هل تعلم أن الكثير من المكونات الطبيعية تعمل على فرد الشعر وتنعيمه بشكل أمن عن المنتجات الأخرى ومنها

كيراتين الخميرة والنشا

كل ما عليك فعله هو أن تقومي بخلط بيضة واحدة مع كيس من الخميرة وملعقتين من النشا وملعقة من خل التفاح، وتخلط المكونات معاً بطريقة جيدة، وتترك لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل، ومن ثم تطبق على الشعر بعد غسله، ويغطى الشعر بقبعة الاستحمام، وتترك لمدة ساعة، ومن ثم يغسل بالماء والشامبو.

كيراتين حليب جوز الهند

نقوم بإحضار كوب من حليب جوز الهند، ويضاف له كوب من عصير الليمون، وتخلط المكونات معاً بشكل جيد، ويوضع الخليط في الثلاجة حتى نحصل على قوام كريمي، ومن ثم يوضع المزيج على الشعر ويترك لمدة ربع ساعة، ومن ثم يغطى الشعر بمنشفة ساخنة، ومن ثم يغسل الشعر.