طريقة عمل صابونة الكركم لتفتيح البشرة بالمنزل بخطوات بسيطة جداً

يعتبر استخدام صابونة الكركم لتفتيح البشرة والعناية بها، من مستحضرات التجميل التي تحتوى على مكونات طبيعية تماماً، ويعتبر الكركم هو نوع من التوابل والبهارات وإضافة إلى ذلك فهو يدخل في كثير من الصناعات الطبية، وذلك لاحتوائه على مادة الكركمين فهذه المادة تحتوى على خصائص مضادة للاتهاب والميكروبات، ويستخدم الكركم في كثير من مستحضرات العناية بالبشرة لما يحمله من فوائد كثيرة، فهو يساعد في علاج حب الشباب والحصول على بشرة ناعمة، ويساعد في علاج التصبغات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس، ويساعد أيضا في إخفاء علامات التجاعيد والهالات السوداء، ويعطى البشرة الرطوبة التامة ويمنعها من التشقق، ويستخدم الكركم بالإضافة إلى صنع الصابون منه في عمل ماسكات منه تساعد في تفتيح البشرة، وسنقدم لكي في هذا المقال مكونات وطريقة عمل صابونة الكركم الصحية.

مكونات عمل صابونة الكركم لتفتيح البشرة

تتكون صابونة الكركم الصحية من مكونات مفيدة جدا للبشرة، وهي كالتالي:ـ

ملعقة واحدة كبيرة كركم.

كوب من البقدونس الأخضر المغلي.

ملعقة واحدة من زيت لوز.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

صابونة زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة جلسرين.

طريقة التحضير

يتم تحضير صابونة الكركم لتبيض الوجه والعناية به بهذه الخطوات الآتية:ـ

أولا نقوم بوضع إناء على النار ونضيف إليه كوب البقدونس المغلي، ثم نضيف إليه بشر صابونة زيت الزيتون، ونقلب جيداًحتى تذوب الصابونة تماماً. بعد ذلك نستمر في التقليب ونضيف الجلسرين وزيت اللوز وماء الورد والكركم، ونقلب حتى يصبح لدينا خليط متجانس. نقوم برفع الخليط من على النار، ونتركه لكي يبرد تماما. نقوم بوضع الخليط في قوالب السيلكون، وقبل صب الخليط في القوالب أضيفي كيس من النايلون في أسفل قالب السيلكون، لكي يساعدك في إخراج الصابونة بسهولة وبشكل جميل. نترك الصابونة في القالب حتى تجف وتتماسك تماما. انزعي صابونة الكركم من قوالب السيلكون، بعد جفافها تماما واستخدميها يوميا مرتين في اليوم.

مكونات عمل ماسك الكركم والعسل واللبن

يتكون ماسك الكركم للعناية بالبشرة والحفاظ عليها من مكونات مفيدة جداً للبشرة وهى كما يلي:ـ

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

نصف ملعقة كبيرة من العسل.

نصف ملعقة كبيرة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير ماسك الكركم لتفتيح البشرة من مكونات بسيطة جداً وهي كما يلي:ـ