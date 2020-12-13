علاج الكلف والتصبغات أقوي 3 خلطات فعالة للتخلص من الكلف والتصبغات نهائيا

علاج الكلف والتصبغات تعتبر مشكلة ظهور الكلف وتصبغات الجلد التي يعاني منها الكثير من السيدات خلال فترة الحمل وغيرها من الأسباب، حيث أن جميع السيدات يرغبون دائماً بالظهور بشكل أكثر جاذبية وأناقة مما يزيد من جمالهم ويزيد من نقاء البشرة، فلا داعي للقلق حيث أن علاج الكلف والتصبغات أصبح من المشاكل البسيطة التي من الممكن عالجها بمكونات طبيعية من منزلك وفي أقل وقت بدلا من شراء المستحضرات الجاهزة والتي قد تسبب الضرر أكثر لبشرتك تابعي معنا الطريقه بالخطوات.

علاج الكلف والتصبغات نهائيا

في الكثير من الأحيان نجهل استخدام مكونات طبيعية على الرغم من أنها فعالة في التخلص من البقع الداكنة والكلف:

واحد من أفضل العلاجات الفعالة للتخلص من مشكلة الكلف ويقلل من ظهور البقع الداكنة من خلال خلط ملعقة من الكركم مع القليل من عصير الليمون وتطبق العجينة على البشرة وتترك حتى أن تجف مع الحرص وعلى أن يتم غسله مع الحرص على تكرار الوصفة حتى نتخلص من مشكلة الكلف نهائياً.

يساهم في التخلص من البقع الداكنة كما أنه مركب طبيعي للقضاء نهائياً على الكلف، من خلال القيام خفق هلام الصبار بشكل جيد ومن ثم يوزع على الوجه والرقبة ويترك حتى أن يجف لمدة لا تقل عن ثلث ساعة ومن ثم يشطف بالماء الفاتر.

زيت الزيتون من العناصر الغنية والمفيدة للبشرة لذا فهو يساعد في التخلص من الكلف من خلال الحرص على تدليك البشرة بكمية قليلة من زيت الزيتون ويضع عليه منشفة ساخنة وتترك لمدة ربع ساعة للتخلص من بقايا الجلد الميت.