طريقة عمل خلطة الفراخ المشوية المتبلة الشهية بطريقة سهلة وبسيطة

يحب الكثير مذاق المشويات وخصوصاً الفراخ المشوية فهي ذات طعم شهي للجميع، تحاول الأم التجديد في مذاق الأكل والبعد عن الطرق التقليدية أو ذهابك مع اصدقائك في رحلة طهي خلوي أو ما شابه ويبحث الجميع عن طريقة عمل خلطة الفراخ المشوية بالتوابل مثل المطاعم و يستسهل البعض ويلجأ إلي المشويات الجاهزة ولكن يمكنك طهيها كالمطاعم وأفضل، حيث تُعتبر الفراخ من أكثر الوجبات تناولاً يومياً وتفضيلاً لدى الجميع كما أنه يعتبر نوعاً خفيفاً مقارنةً باللحوم الأخرى وتتعدد طُرق طهيه ولكن يبقى الدجاج المشوي أكثر الوجبات أنتشاراً في العالم باختلاف التوابل من بلد لآخر.طريقة عمل خلطة الفراخ المشوية المتبلة الشهية
تتعدد المشويات فهي تعتبر اشهي الوجبات وأسهل وجبات يمكنك طهيها في التجمعات أو حفلات الطهي الخلوي أو المناسبات ومن اكثر المشويات تفضيلاً لدي الجميع الفراخ المشوية فهي ذات مذاق شهي وسعر اقتصادي وسهلة الهضم وسهلة التحضير حيث تعتبر من أكثر الوجبات أستهلاكاً يومياً على مستوى العالم فلا يوجد دولة في العالم لا تعرف الفراخ المشوية ولكن تختلف طريق كل دولة في الطهي حسب رغبة كل شخص في التوابل بالتتبيلة التي يفضلها.مكونات الطريقة
- دجاجتان صغيرتان الحجم مقطعة دون نزع العظام والجلد.
- ملعقة كبيرة من مسحوق الثوم المفروم.
- ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحلو.
- نصف ملعقة كبيرة من الكمون.
- ملعقتان صغيرتان من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من الفلفل والملح.
طريقة التحضير:
- نقوم بوضع قطع الفراخ في وعاء كبير.
- نقوم بتتبيل الفراخ عن طريق التوابل وإضافة البابريكا والكمون والفلفل الحلو والملح.
- ثم نقوم بإضافة الثوم المفروم وعصير الليمون والطماطم ونخلط جميع المكونات معاً بالفرك جيداً.
- ثم نقوم بترك الدجاج منقوعاً مع التوابل لمدة عشر ساعات قبل الطهي بيوم واحد في الثلاجة حتى يُشبع الدجاج من جميع النكهات.
- ثم نقوم بتسخين الفحم على الشواية قبل وضع الفراخ بعشرين دقيقة حتى التوهج.
- ثم نقوم بوضع الفراخ على الشواية لمدة عشرين دقيقة مع التقليب المستمر بحيث تكون حرارة الفحم متوسطة.
- ثم نقوم بتقديم الفراخ بجانب المقبلات أو السلطات أو حسب الرغبة.
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