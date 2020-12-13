التخلص من الكرش نهائياً في أسبوع بدون ريجيم والحصول على بطن مسطحة

التخلص من الكرش نهائياً في أسبوع بدون ريجيم عن طريق فقدان الدهون المتراكمة حول منطقة البطن بدون أتباع نظام غذائي يعتمد فقط على بعض التعليمات والتغييرات البسيطة المؤثرة على نمط الحياة، الكرش هو زيادة محيط البطن عن 100 سنتيمتر عند الرجال و عند السيدات 90 سنتيمتر بحد أقصى.

في المعتاد تؤدي السمنة إلى ظهور الكرش أو الدهون المتراكمة حول منطقة البطن ولكن عند بعض الأشخاص يظهر الكرش على الرغم من الحصول على جسم رفيع وقوام غير ثمين، يرجع هذا إلى قلة لحركة وعدم ممارسة العادات اليومية لتجنب ظهور الكرش.

الأطعمة النباتية: تعتمد الخضراوات والفواكه على أمداد الجسم بالبروتينات الخالية من الدهون. تجنب الدهون المشبعة: يجب التقليل من أستخدم الكربوهيدرات مثل الكبسة والمعكرونة والزيوت المشبعة، والاعتماد على الحليب خالي الدسم بدلاً من الحليب كامل الدسم والإكثار من تناول الأسماك والمكسرات والزيوت النباتية. شرب الماء: هناك فوائد عديدة للماء فهي تقوم بتنقية الجسم من السموم وإخراجها عن طريق البول وتقليل وزن الجسم من الماء، لذلك يجب أستبدال العصائر الجاهزة التي تحتوي على السكر بشرب الماء. كثرة الحركة: ليس الحل في أن ترهق نفسك في الركض لمدة ساعتين يومياً وإنما فقط أن تقوم بالمشي بخطوة سريعة لمدة نصف ساعة في اليوم للقضاء على الكرش والحصول على بطن مسطحة عن طريق فقدان الوزن. تمارين البطن: تساعد تمارين البطن على العيش بحياة صحية والتخلص من الكرش بسرعة حول البطن عن طريق نصف ساعة فقط يومياً من التمارين. النوم الكافي: تشير بعض الدراسات أن النوم الكافي لفترة لا تقل عن 6 ساعات في الليل وعدم السهر لوقت متأخر يدي إلى حرق كمية كبيرة من الدهون في منطقة الكرش. التوقف عن التدخين: قامت بعض المجلات الطبية بنشر دراسة في عام 2012 أن التدخين يقوم بسوء تخزين الدهون وتجميعها في منطقة البطن والخصر بدلاً من توزيعها على الأفخاذ والأرداف. المياه الغازية: يجب التوقف عن تناول المياه الغازية نهائياً لما قد تسببه من أضرار لا حصر لها، من أشهر تلك الأضرار هي ظهور الكرش بشكل واضح بسبب كمية السكريات الموجودة فيها فالكوب الواحدة تحتوي على ما يعادل ثمانية ملاعق من السكر، يتحول هذا السكر إلى كربوهيدرات تتراكم في منطقة حول البطن مسببة ظهور الكرش.

هل يمكن

يمكن إجابة هذا السؤال عن طريق الشخص الذي يقوم بالالتزام بكافة التعليمات المذكورة وبالفعل قام العديد من الأشخاص بالالتزام الشديد على الخطوات ولاحظوا الفرق في تغيير حالتهم الصحية وتقليل حجم الدهون المتراكمة حول منطقة البطن والتخلص من الكرش في أسبوع.