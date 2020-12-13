كفتة الحاتي اعمليها في مطبخك بكل تكاتها واسرارها

طريقة تحضير كفتة الحاتي في البيت، يعتبر كفتة الحاتي من المأكولات الشهيرة التي يسهل تحضيرها في المنزل دون أن يتم شرائها من الخارج وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها في المنزل بالتحديد في الأوقات التي يخشى فيه الأشخاص من شراء المأكولات من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كفتة الحاتي.

مقادير ومكونات كفتة الحاتي:

تعتبر الكفتة من أهم وأفضل الوجبات المفيدة للجسم وبالأخص لمن هم في فترة الدايت والرجيم، لأنها تحتوي على سعرات حرارية بسيطة، ومن خلال السطور القادمة سنوضح مكونات كفتة الحاتي، وبالخطوات سنحضر طريقة العمل باحترافية:

نصف كيلو من اللحم الضاني.

ملعقة صغيرة للغاية من الدهن.

بصلة ويتم بشرها.

طماطم مفرومة.

ملعقتان من الخل الأبيض.

ثلاثة ملاعق من البقسماط الناعم.

تشكيلة من البهارات.

زعتر.

قطعة من الفحم.

خطوات تحضير كفتة الحاتي في البيت:

تتسم طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل ببساطة عملها ولكن لها تكات في الخطوات بسيطة لكي تصبح طعمها مثل محلات المشويات الكبرى، وإليكم خطوات التحضير بالتفصيل الآن عبر السطور التالية:

القيام بإحضار طبق عميق ويتم خلط فيه كلاً من اللحم المفروم مع البقسماط والخل. يتم تتبيل اللحم باستخدام البهارات والملح الزعتر ويتم خلطها بالمكونات بشكل جيد. وضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة. يتم إضافة مياه البصل المبشور مع الطماطم على اليد وبعد ذلك يتم تشكيل الكفتة على شكل أصابع. يتم إحضار الأسياخ المعدنية ويتم ترصيص الكفتة فيها وبعد ذلك يتم وضعها على الشواية أو يتم رصها في صينية ويتم وضعها في الفرن. بعد ما يتم خروجها يتم لفها بورق الفويل بعد ما يضاف إليه قطعة من الفحم الساخن. يتم رص الكفتة في طبق التقديم وبعد ذلك يتم وضع البقدونس ويتم تقديمه بجانب أطباق السلطة والأرز وسلطة الطحينة.

طريقة تحضير سلطة الطحينة:

يتم تحضريها بمكونات سهلة ومتواجدة في كل منزل، وهي من المقبلات التي تقدم بجوار كل الوجبات وبالأخص المشويات، وسنوضح المكوانات بكل بساطة:

ربع كيلو من الطحينة الخام. ملعقة ملح. شطة، كمون، خل، ليمون عصير. كوب حليب أو ماء المتوفر لديكم.

مكونات سلطة الطحينة: