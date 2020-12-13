أفضل طريقة لفرد الشعر ببروتين طبيعي من الخميرة والنشا ولاحظي النتيجة

العديد من النساء يرغبن في الحصول على شعر ناعم ومفرود كالحرير، دون اللجوء إلى محلات تصفيف الشعر المكلفة، والحل هنا في مكونين فقط من منزلك من الخميرة والنشا لجعل الشعر مفروداً وأكثر نعومة ولمعاناً، ويعد بروتين طبيعي لفرد شعرك وحمايته من التقصف والهيشان، بعيداً عن البروتين الذي يحتوي على مواد كيميائية تضر الشعر وتتسبب في تساقطه وحرق بصيلات الشعر، فقد وفرنا لكم متابعينا من خلال هذا المقال أفضل طريقة لفرد شعرك وتنعيمه بمكونين فقط من منزلك فتابعونا للتعرف على الوصفة.أفضل طريقة لفرد الشعر بالخميرة والنشا
تعد الخميرة من العناصر التي تحتوي على تركيبة عالية من الحديد والفيتامينات والمعادن، وتستخدم في التخلص من مشاكل فروة الرأس، وتساعد في فرد الشعر المجعد مع إضافه بعض المكونات لها، أما النشا بعيداً عن أنها تستخدم في طهي الحلويات، إلا أنها تدخل في العديد من مستحضرات التجميل وخاصة الشعر، وذلك لفوائدها العظيمة والفعالة في فرد الشعر وجعله أكثر إنسيابياً.بروتين طبيعي لفرد الشعر من الخميرة والنشا
مكونات الوصفة:
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- 2 ملعقة كبيرة من خل التفاح.
- بيضة.
- 2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
تحضير الوصفة:
- يحضر إناء ثم يوضع فيه النشا والخميرة والبيضة والخل، ثم يتم خلطهم جيداً مع بعض حتى الحصول على مزيج متجانس.
- يترك الخليط جانباً لمدة ربع ساعة.
- يقسم الشعر أربعة أقسام، ثم يوزع الخليط على الشعر بالتساوي، ثم يوضع على الشعر غطاء بلاستيكي، ويترك الخليط على الشعر لمدة ساعة.
- يغسل الشعر بالماء والشامبو ثم بالبلسم، ثم يصفف الشعر، ولاحظي النتيجة من أول إستعمال.
مكونات الوصفة:
- 4 ملاعق كبيرة عصير ليمون.
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- كوب حليب جوز هند.
- 3 ملاعق كبيرة نشا.
- تحضر مقلاة على النار، ويوضع فيها زيت الزيتون وحليب جوز الهند، ثم يتم وضع النشا وعصير الليمون في إناء أخر ويتم خلطهم مع بعض.
- يتم وضع الخليطين مع بعض على نار هادئة، حتى يصبح كثيفاً.
- يرفع الخليط ويترك ليبرد، ثم يوزع على الشعر بالتساوي، ويغطي بغطاء للشعر ويترك لمدة ساعة.
- يغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو، ثم يوضع البلسم على الشعر ويمشط الشعر جيداً وفردة بفرشاة التشابك.
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