الخيار المخلل المشطشط السرررريع اعمليه في البيت ويتاكل بعد يومين بس

خطوات تحضير المخلل المشطشط السريع، يعتبر مخلل الخيار من أكثر أنواع المخللات الشهية والأكثر شعبية فلا تخلو أي سفرة من المخلل وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير المخلل السريع وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير المخلل السريع.

نصف كيلو من الخيار.

أربعة فصوص من الثوم.

كأس من المياه.

كأس من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة ونصف من الملح الأبيض.

ورقة من اللوري.

ملعقة صغيرة من الشبت الأخضر ويمكن أن يتم استبدالها ببذور الشبت.

نصف ملعقة من قطع الفلفل الأحمر ويمكن استخدام ملعقة من الفلفل الأسود الغير مطحون.

كأس من الخل الأبيض.

القيام بغسل حبات الخيار بشكل جيد ويتم تقطيعها إلى الشرائح. القيام بتقشير الثوم وبعد ذلك يتم هرسه. يتم تحضير برطمان زجاجي ويتم غسل الخيار وتعقيمه وتجفيفه. يتم وضع الخيار في البرطمان. يتم وضع الثوم إلى البرطمان ويتم وضع الشبت بعد ما يتم تقطيعه. يتم إضافة الفلفل الأسود أو قطع الفلفل الحار أو ورق الغاز. يتم إحضار إناء مناسب ويتم وضع المياه فيه ويتم إذابة الملح فيها. يتم وضع الإناء على النار وبعد ذلك يتم إضافة الخل لحين أن يغلي. يتم إضافة المياه بالخل والملح إلى البرطمان ويتم تحريك المكونات في البرطمان لحين أن تمتزج سوياً. يتم إضافة الخيار بعد أن يبرد المياه. يتم غلق البرطمان منعاً لدخول الهواء حتى لا يصبح الخيار فاسد. يتم ترك البرطمان لحين أن ينضج الخيار.

مكونات الخيار المخلل:خطوات تحضير الخيار المخلل في البيت:طريقة عمل الخيار المخلل مع الفلفل اللهاليبو:

تعتبر تلك الطريقة من أنجح الطرق في التحضير لسهولة النضج في أقل من يومين، ومن خلال السطور القادمة سنوضح مكونات الخيار المخلل اللهاليبو مع الفلفل الحار:

نصف كيلو من الخيار ومقطع لشرائح.

نصف كيلو من الفلفل الحار الأحمر أو الأخضر ومقطع لشرائح.

ملح،خل،عصير ليمون.

ملعقة من السكر لنضجه بسرعة.

برطمان زجاجي بغطاء محكم.

لتر من الماء.

في الأول حضري إناء عميق وضعي به كل المكونات السائلة وقلبي حتى يتم الذوبان جيدا. الخطوة التالية، قومي بغسل الفلفل والخيار وتنظيفه جيدا، ثم يتم تقطيعه لشرائح. بعدها ضعي الفلفل والخيار في البرطمان وفوقهم الخليط السابق ثم اغلقي البرطمان جيدا، وسيتم تناوله بعد يومين لأن السكر يعمل على نضج المخلل بسرعة.

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المكونات بالتفصيل:طريقة تحضير مخلل الخيار اللهاليبو: