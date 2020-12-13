طريقة عمل كريم الأساس للوجه بخلطة عجيبة وسحرية بالمنزل

يعد كريم الأساس من مستحضرات التجميل التي تحرص على وضعه جميع السيدات، لأنه يخفي عيوب الوجه ويساعد على توحيد لون البشرة، ويوضع على البشرة قبل وضع المكياج، فيعطيها مظهر جمالي وملمس ناعم ويمنحها البرودة والانتعاش، فاذا كنتي ترغبين في عمل كريم منزلي، بدل من شراء الكريمات التي تؤثر على البشرة، وتسبب لها الأمراض، لأنها تحتوي على المواد الكيميائية الضارة، وتظهر التجاعيد بالوجه والبقع الداكنة، وتفقد نضارة البشرة مع مرور الوقت، فيجب اختيار كريم منزلي، يساعدك على إظهار بشرتك بشكل جميل ومشرق ولامع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الأساس المنزلي بخلطة عجيبة تعمل على تبيض الوجه وتوحيد البشرة.

مكونات كريم الأساس للوجه

يوجد بعض المكونات التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:-

ملعقة من زيت جاجوبا. ملعقة من زبدة الشيا. ملعقة من زبدة الكاكاو. ملعقة من شمع العسل. ملعقة من القرفة المطحونة. ملعقة من مسحوق الكاكاو الناعم. ملعقة من أكسيد الزنك. قرص من فيتامين E .

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم الأساس المنزلي بالخلطة العجيبة بخطوات سهلة وبسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإذابة زبدة الشيا وزبدة الكاكاو وشمع العسل، في إناء كبير على حمام ماء بخاري، ونتركه حتى يذوب تماماً، بعد ذلك نقوم برفع الأناء من على البخار، ونتركه جانباً حتى يبرد.

نضيف كبسولة الفيتامينات، وملعقة أكسيد الزنك، ونستمر بالتحريك حتى يتجانس الخليط مع بعضه.

بعد ذلك نضع الكاكاو بالتدريج، حتى نحصل على اللون المطلوب.

نحضر علبة فارغة ونضع فيها الخليط، ونتركه لحين الاستخدام.

نصائح يجب إتباعها عند وضع كريم الأساس

يجب إتباع الخطوات التالية عند وضع الكريم على الوجه وهى كما يلي:-