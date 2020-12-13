جمانة الصباغ الأحد,13 كانون اﻷول (ديسمبر) 2020 - 16:02
لا يختلف إثنان على ان المكسرات دوت الخليج افضل انواع التسالي التي يمكن الاستمتاع بمذاقها اللذيذ في المناسبات والجلسات الطويلة مع الاصدقاء وأماما شاشات التلفاز.
وتمتاز المكسرات بمحتواها العالي من الدهون الصحية، وهي الدهون التي ينصح بتناولها كونها مفيدة للصحة اضافة الى البروتينات. بشرط أن تكون نيئة او مشوية عوضاً عن قليها، كما ينصح بالاعتدال في تناولها.
وتعد المكسرات مفيدة لصحة الجميع بدون استثناء، إلا لمن يعانون من حساسية تجاه بعض انواع المكسرات مثل الفول السوداني. وبالاخص فإن بعض اصناف المكسرات مفيدة بشكل خاص لمرضى القلب والسرطان.
فما دوت الخليج هذه المكسرات، وكيف يمكن الاستفادة منها من قبل مرضى القلب والسرطان؟
فوائد المكسرات لمرضى القلب والسرطان
تحتوي المكسرات على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لتعزيز الصحة والوقاية من الامراض خاصة عند التقدم بالسن.
ونقل موقع "اليوم السابع" المصري عن موقع Healthline الطبي، لمجموعة من المكسرات المفيدة في تعزيز صحة الجسم خصوصاً لمرضى القلب والسرطان.
- اللوز: من المكسرات الغنية بالبروتين ومضادات الاكسدة، وهي مركبات تحمي الجسم من التأكسد الاجهادي الذي يهاجم الخلايا ويؤدي للاصابة بالشيخوخة وامراض القلب وبعض انواع السرطان.
ويفضل تناول اللوز بقشره للحصول على اكبر قدر ممكن من الفوائد من هذا الصنف من المكسرات.
- الفستق: غني بالاحماض الامينية الاساسية مقارنة بمحتواه من الفستق، وقد أجريت العديد من الدراسات للتعرف على فوائد الفستق الصحية، لتخلص الى ان تناول الفستق النيء يقي مريض القلب من خطر السكتات الدماغية والذبحة الصدرية أيضآ، حيث يعزز الفستق وظائف القلب الحيوية، ويساهم في تقوية عضلة القلب، وبالتالي الوقاية من الكثير من الأمراض القلبية الخطيرة .
كما ان الفستق غني بمضادات الاكسدة التي تحمي الجسم من الجذور الحرة المسببة للاورام السرطانية الخبيثة.
- الكاجو: قد لا يحتوي هذا النوع من المكسرات على نسبة كبيرة من البروتين، لكنه غني بالفيتامينات والمعادن المهمة التي تضمن الحفاظ على استقرار صحة مرضى القلب والسرطان.
- الصنوبر: من المكسرات الغنية بالدهون الصحية التي تقلل من عوامل خطر الاصابة بامراض القلب والسرطان. ويمكن تناول الصنوبر المحمص مع السلطات وفي الاطباق الرئيسية وصولاً الى الحلويات.
- الفول السوداني: من اكثر انواع المكسرات غنى بالبروتين، ويساعد على تحويل الطعام لطاقة قابلة للاستخدام في الجسم. ويسهم تناول الفول السوداني المحمص كوجبة خفيفة متوازنة تجمع بين البروتين والدهون والكربوهيدرات بنسب مقبولة.
- البندق: صنف لذيذ وفاخر من اصناف المكسرات وهو مصدر مميز للبروتين. وبحسب الدراسات، فإن اضافة البندق الى النظام الغذائي قد يساعد في خفض الكوليسترول الضار وتقليل خطر الاصابة بامراض القلب.
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