الوجبات السريعة دوت الخليج سمة العصر الحديث والوجه البشع لوقتنا الحالي، للأسف. فآباؤنا وأجدادنا كانوا يحضرون الطعام في المنزل ويتناولونه سواء مع افراد العائلة ضمن الوجبات الرئيسية او مع الضيوف وفي كافة المناسبات والاعياد.

أما اليوم، فإن معظم الناس يلجأون للوجبات السريعة المعدة بطرق غير صحية لتناول الطعام، إما لقلة وجود الوقت او لعدم الخبرة في طهي الطعام، والأهم الكسل والاتكال على المطاعم السريعة التي تلبي حاجات الناس بوقت قياسي.

والمعروف ان الوجبات السريعة او Fast Food دوت الخليج وجبات غنية بالدهون والمواد الحافظة والسكريات والسعرات الحرارية، وكلها عناصر تزيد من خطر الاصابة بالامراض مثل امراض القلب والسرطان والسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام وغيرها.

ويعد الاقلاع عن تناول الوجبات السريعة، مسألة في غاية الضرورة وهي تستلزم قوة الإرادة والاتكال على الذات في إعداد الطعام وتحضيره بطرق صحية.

فما دوت الخليج الفوائد الني نجنيها عند التوقف عن تناول الوجبات السريعة؟ هذا ما أورده موقع "سكاي نيوز عربية" نقلاً عن موقع "إيت ذيس" العالمي.

فوائد فورية عند الاقلاع عن تناول الوجبات السريعة

بحسب الموقع المختص بالشؤون الغذائية، فإن الاقلاع عن تناول بعض الوجبات السريعة مثل البرجر والبيتزا والاطعمة المقلية، ينعكس إيجاباُ بسرعة كبيرة على الصحة.

كما يحقق المرء من التوقف عن تناول الوجبات السريعة الفوائد السريعة التالية:

تقليل خطر الاصابة بامراض القلب: وفي إحدى الدراسات المنشورة في مجلة "سيركيلايشن" العلمية، وجد الباحثون أن تناول الوجبات السريعة لأكثر من مرتين في الأسبوع يعرَض الإنسان بأكثر من 1.5% للإصابة بأمراض القلب، مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون هذه الوجبات إطلاقا، أو يأكلونها على فترات متباعدة زمنيا.

تحسين الذاكرة والقدرة على التعلم: نظراً لاحتواء الوجبات السريعة على العديد من العناصر الضارة، مثل الدهون غير الصحية والصوديوم والسكر، والتي تؤثر بشكل سلبي على صحة الدماغ وعمله.

تحسين المزاج: ويربط العلماء بين تناول الوجبات السريعة وزيادة معدلات الاكتئاب المرتفعة، كما كشفته مجلة "بابلك هيلث نيونترشن" المختصة في التغذية.

وفي دراسة أجريت في جامعة هارفرد الأميركية، تبين أن النساء اللائي يتناولن أطعمة تؤدي بكثرة إلى الالتهاب، مثل المشروبات الغازية والكربوهيدرات المصفاة واللحوم الحمراء، يصبحنَ عرضة بأكثر من 41% للاكتئاب خلال مدة 12 سنة، مقارنة بالنساء اللائي يتبعن نظاما غذائيا صحيا.