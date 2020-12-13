البشرة بتفقد نضارتها ورطوبتها خلال موسم الشتا ، عشان كده مهم جدا انك تحافظي على بشرتك من الجفاف بشكل خاص في الشتا ، والعلاجات المنزلية تعتبر افضل اختيار لانها فعالة وليها تأثير رائع على البشرة وفي نفس الوقت مالهاش اثار جانبية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم مجموعة وصفات طبيعية للعناية بالبشرة في الشتا للحصول على بشرة صحية ورطبة.

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة:

1- ماسك الموز:

لو بشرتك جافة اوي ماسك الموز هيكون الاختيار الافضل ليكي ، اهرسي موزة وضيفي عليها عسل ولبن وعصير ليمون الكمية حسب ما يبقى الخليط عجينة قوامها مناسب ، وزعي الخليط على البشرة سيبيه من 15 – 20 دقيقة وبعدها اغسليه بالمية ، ورطبي بشرتك بكريم مرطب مناسب.

2- زيت اللوز الحلو:

زيت اللوز مفيد جدا للبشرة لانه بيوفرلها الرطوبة المناسبة وبيحافظ عليها صحية ، كل اللي هتعمليه دلكي بشرتك بزيت اللوز كل يوم بالليل قبل النوم للحصول على افضل النتايج ، استخدميه بشكل يومي للحصول على بشرة متوهجة ومرطبة.

3- ماسك العسل وبياض البيض:

العسل والبيض من افضل المكونات اللي بتوفر رطوبة للبشرة وبتديها توهج ونعومة ، اخلطي بياض بيضة مع عسل ، وزعي الخليط على البشرة وسيبيه لما ينشف اغسليه.

4- ماسك الشوفان واللبن:

اعملي عجينة من الشوفان المطحون واللبن ، وزعي الخليط على البشرة مع التدليك وبعدين سيبيه لحد ما ينشف واغسليه ، الماسك ده بيساعد على ازالة الجلد الميت وبيرطب البشرة.

5- اللبن الرايب:

اللبن الرايب كمان من المكونات اللي بتدي نعومة وترطيب للبشرة ، دلكي بشرتك باللبن الرايب وسيبيه 15 دقيقة وبعدين اغسليه بالمية.

6- الخيار:

الخيار من افضل العلاجات لكل مشاكل البشرة ، لانه غني بالمية اللي بتساعد على ترطيب الجلد ، ممكن تاكليه بشكل مباشر او تستخدميه كماسك على البشرة.

7- زيت جوز الهند:

زيت جوز الهند يعتبر المنقذ للبشرة لان مافيش حاجة تقريبا مش بيعملها ، باستثناء بس البشرة الدهنية ، ولكن للبشرة الجافة والباهتة يعتبر مرطب ممتاز جدا لو دهنتيه على البشرة كل يوم قبل النوم.

8- جل الالوفيرا:

جل الصبار يعتبر مرطب ممتاز جدا للبشرة ومناسب لكل انواع البشرة بسبب ملمسه الغير دهني ، بيساعد كمان على ازالة حب الشباب والتجاعيد من الجلد ، ادهنيه على بشرتك كل يوم قبل النوم.

9- اللبن:

اللبن لوحده يعتبر تونر رائع للبشرة ، ولانه غني بمضادات الاكسدة وحمض اللاكتيك فهو بيساعد على توحيد لون البشرة, وازالة البقع الغامقة ، ممكن تستخدمي اللبن لوحده كماسك او تضيفي معاه مكونات تانية زي الكركم, البابايا, العسل, اللوز المطحون ، وغيرها من المكونات اللي هتحافظ على رطوبة وصحة بشرتك.

10- ماسك الزبادي والعسل:

الزبادي بيرطب البشرة وبيمنع فقدان المية من الجلد وبيزود من مرونة الجلد ، والعسل يعتبر مرطب طبيعي للبشرة وبيحافظ على نضارتها ، اخلطي علبة زبادي مع معلقة كبيرة عسل ، وزعي الخليط على البشرة وسيبيه 15 دقيقة وبعدين اغسليه بالمية.

11- الفازلين:

الفازلين يعتبر مرطب ممتاز بسبب خصائصة في الاحتفاظ بالرطوبة ، وبيمنع فقدان الرطوبة من سطح الجلد اكتر من اي مكون طبيعي تاني ، دلكي بشرتك بطبقة خفيفة من الفازلين كل يوم قبل النوم.

12- ماسك الليمون والعسل:

الليمون غني بمضادات الاكسدة ، والعسل زي ما قولنا مرطب ممتاز للبشرة ، ولما تجمعي العسل مع الليمون هيساعد على ترطيب البشرة الجافة وعلاج الحكة خلال شهور الشتا ، اخلطي ½ عصير ليمونة مع العسل , وزعي الخليط على البشرة وسيبيه 15 دقيقة واغسليه بالمية.

13- زيت بذور عباد الشمس:

زيت بذور عباد الشمس يستخدم كعلاج للبشرة الجافة ، وبيساعد على منع فقدان الرطوبة من سطح الجلد ، وبالتالي بيحافظ عليها رطبة ، خدي كام نقطة من زيت بذور عباد الشمس دلكي بيه بشرتك ، وسيبيه يتشرب على البشرة من غير ما تغسليه ، ممكن تدهنيه كل يوم قبل النوم.

14- اشربي مية كتير:

اخر حاجة ضروري جدا انك ترطبي بشرتك من الداخل بشرب المية كتير لان ده بيساعد على التخلص من السموم في الجسم, التخلص من حب الشباب عن طريق موازنة الزيوت الموجودة على البشرة, وكمان بيساعد على تقليل التجاعيد ، وبيوصى بشرب مية للست حوالي 1.6 لتر في اليوم وللرجل 2 لتر.

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