طريقة عمل كيك التيراميسو بدون فرن بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل كيك التيراميسو، كيك التيراميسو يعد من أشهر أنواع الكيك في المطبخ الغربي، وأصبخ الآن من أشهر الحلويات في مطابخ العالم، لأنه يتميز بمذاق مختلف، ورائحة لذيذة، تجعل جميع الصغار والكبار يعشقون تناوله بكثرة، ولكن بعض الامهات لا تجيد تحضير تلك الوصفة الرائعة، لذلك سوف نقدم إليكم طريقة عمل كيك التيراميسو. طريقة عمل كيك التيراميسو طريقة عمل كيك التيراميسو المكونات 4 ملاعق صغيرة من الكاكاو الخام.

باكيت كبير أصابع بسكويت سادة.

لتر من النسكافيه البارد.

كوب كبير من السكر الأبيض.

ثلاث بيضات.

ربع كسلو جبن الماسكربوني.

نصف كوب كبير من القشطة.

رشة من الملح. طريقة التحضير قومي بفصل كل من صفار وبياض البيض، ثم ضعي الصفار في طبق، والبياض في طبق آخر. اخفقي السكر مع صفار البيض جيدا بواسطة الخلاط الكهربائي، حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي مقدار الجبن إلى خليط صفار البيض، ثم اخفقيهم مرة أخرى لمدة خمس دقائق، ثم ضعي الخليط بوعاء كبير. اخفقي الملح مع مقدار البياض، والقشطة جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي. اسكبي خليط البياض إلى خليط صفار البيض، ثم امزجيهم مع بعضهم البعض بواسطة المضرب الكهربائي. ضعي البسكويت في مقدار النسكافيه لمدة ثلاث ثواني، ثم قومي بتوزيع البسكويت أسفل وعاء خاص بالكيك، ثم وزعي فوقه طبقة من الكريمة. كرري تلك الخطوة السابقة حتى تنتهي من الطبقات، ثم وزعي مقدار النسكافيه على سطح الكيك. ضعي الكيك بالثلاجة، ثم اتركيه لمدة 120 دقيقة قبل التقديم. طريقة التحضير

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