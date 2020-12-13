خطوة بخطوة طريقة عمل الكريب الحادق في البيت سريعاً وبأقل التكاليف

يحتل الكريب مكانة كبيرة جداً في قلوب الجميع وتحديداً الأطفال والشباب، ومن الأكلات المشهورة في أغلب المطاعم التي تجهز الوجبات السريعة، حيث يمكن إضافة الكثير من الحشوات المختلفة له الدجاج والجبن والشاورما وغيرها، ويمكن أيضاً حشوه حلو بالشوكولاتة والفواكه المختلفة، ودائما ما ترغب كل ربة منزل في إعداد الكريب في البيت للحفاظ على سلامة أسرتها، ولذلك سوف نوافيكم في هذا المقال طريقة عمل الكريب الحادق خطوة بخطوة. مكونات الكريب الحادق: كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

3 حبات بيض.

كوبين من اللبن السائل.

ملح وفلفل أسود.

ربع كيلو لحم مفروم معصجقة.

ربع كوب صوص بشاميل خفيف.

جبنة رومي مبشور.

جبنة موزريلا. طريقة عمل الكريب الحادق في البيت: في البداية يوضع الدقيق واللبن السائل والبيض والملح والفلفل في وعاء الخلاط ويتم خفقهما جيداً حتى تتجانس المكونات لتكون لدينا عجينة سائلة.

في طاسة كبيرة غير قابلة للالتصاق مدهونة بالقليل بالسمن، يسكب فيها مقدار مغرفة وتوزع في الطاسة لتكون بشكل دائري وعندما نلاحظ أنها أخذت اللون الذهبي نقلبها على الجانب الأخر لتصبح أيضاً.

نكرر الخطوة السابقة حتى تنتهي كمية الكريب كلها، وترص في طبق وتترك جانباً.

يتم لف الكريب باللحمة المفرومة والجبن، ثم يرص الكريب في الصينية ويوزع عليها الصوص وتدخل الفرن لدقائق حتى تسيح الجبن تماماً، ثم يقدم الكريب بجانب الكاتشب والبطاطس المحمر وبالهنا والشفا. مكونات الكريب الحادق:طريقة عمل الكريب الحادق في البيت:

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