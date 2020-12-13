حضري بلح الشام المقرمش واللذيذ في البيت بدقيق السميد

حضري بلح الشام في البيت بدقيق السميد، بلح الشام بالسميد يعد من أجمل أنواع الحلويات، التي يعشقها معظم الأشخاص، خاصة في شهر رمضان الكريم، لأنه يتميز برائحة لا مثيل لها، ومذاق شهي للغاية، ولكن بعض النساء لا تعرف طريقة تحضير بلح الشام، لذلك سوف نقدم اليوم طريقة عمل بلح الشام بالسميد. طريقة عمل بلح الشام بالسميد طريقة عمل بلح الشام بالسميد المكونات 4 ملاعق صغيرة من الزبدة.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

زيت غزير للقلي.

ربع ملعقة من الملح.

3 حبات من البيض كبير الحجم.

12 ملعقة صغيرة من النشا.

4 ملاعق صغيرة من السميد.

2 كوب كبير من المياه.

نصف كيلو من الطحين.

ربع كوب كبير زيت ذرة. مكونات الشربات ربع كيلو من السكر.

كأس من الماء.

2 ملعقة صغيرة عصير الليمون. طريقة التحضير أولا قومي بتحضير الشربات اخلطي السكر مع مقدار الماء جيدا في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على نار هادئة. ضيفي عصير الليمون إلى الخليط، ثم اتركيه حتى يتكون خليط كثيف، ويصبح الشربات جاهز للاستخدام. امزجي السكر مع مقدار الماء جيدا في وعاء، ثم ضعي الوعاء على النار، ثم اتركيه لمدة ربع ساعة. اتركي الخليط يهدأ قليلا. ضيفي الملح ومقدار الزبدة إلى خليط الماء، ثم اخلطيهم جيدا، ثم اتركي الخليط يهدأ تماما. اسكبي الدقيق فوق الخليط تدريجيا، ثم اخلطيهم مرة أخرى. ضيفي البيض وباقي المكونات إلى الخليط السابق بعد أن يهدأ قليلا، حتى يتكون خليط يشبه العجينة الناعمة. ضعي العجينة داخل كيس الحلويات. ضعي مقلاة كبيرة بها زيت القلي على نار متوسطة، ثم اتركيها حتى يسخن الزيت. قومي بتشكيل العجينة على هيئة أصابع، ثم ضعيها بالزيت حتى يكتسب بلح الشام لونه الذهبي، ويصبح جاهز للتقديم بعد وضعه في الشربات. طريقة التحضير

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