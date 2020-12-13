طريقة العيش الفينو بدون بيض خفيف وهش جدا مثل المخابز للسندويتشات

طريقة العيش الفينو بدون بيض ، واحدة من أشهر طرق تصنيع العيش الفينو في المنزل، خاصة وأنه لا غنى عنه، فدائمًا ما نستخدمه سواء عند ذهاب الأطفال إلى المدرسة، أو أثناء الذهاب إلى النادي الرياضي، كما يمكنك أن تصنعي العيش الفينو في المنزل، من أجل إعداد سندويتشات الشاورما الشهية، مع العيش الفينو الساخن، أو حتى من أجل زوجك ليحصل على سندوتشات وهو ذاهب لعمله.

الكثيرون لا يحبون مذاق البيض في الطعام، خاصة المخبوزات المستخدمة في السندوتشات السريعة، ولهذا السبب نقدم طريقة عمل العيش الفينو بدون بيض، بالإضافة إلى نظافته وأنه آمن نظرًا لكونه مصنوعًا بالمنزل، إلا أنه هشًا وطريًا جدًا، طبقًا للمقادير التي سوف نعده بها.

ملحوظة: هذه المقادير تكفي لعمل 10 رغيف فينو، ويمكنك زيادة الكمية حسب رغبتك.

3 أكواب من الدقيق.

رشة من الملح.

كوب واحد من الحليب السائل.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الجافة.

ملعقتان و ½ كبيرتان من الزبدة.