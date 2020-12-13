طريقة العيش الفينو بدون بيض خفيف وهش جدا مثل المخابز للسندويتشات

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طريقة العيش الفينو بدون بيض ، واحدة من أشهر طرق تصنيع العيش الفينو في المنزل، خاصة وأنه لا غنى عنه، فدائمًا ما نستخدمه سواء عند ذهاب الأطفال إلى المدرسة، أو أثناء الذهاب إلى النادي الرياضي، كما يمكنك أن تصنعي العيش الفينو في المنزل، من أجل إعداد سندويتشات الشاورما الشهية، مع العيش الفينو الساخن، أو حتى من أجل زوجك ليحصل على سندوتشات وهو ذاهب لعمله.طريقة العيش الفينو بدون بيض
الكثيرون لا يحبون مذاق البيض في الطعام، خاصة المخبوزات المستخدمة في السندوتشات السريعة، ولهذا السبب نقدم طريقة عمل العيش الفينو بدون بيض، بالإضافة إلى نظافته وأنه آمن نظرًا لكونه مصنوعًا بالمنزل، إلا أنه هشًا وطريًا جدًا، طبقًا للمقادير التي سوف نعده بها.مقادير العيش الفينو في المنزل
ملحوظة: هذه المقادير تكفي لعمل 10 رغيف فينو، ويمكنك زيادة الكمية حسب رغبتك.
- 3 أكواب من الدقيق.
- رشة من الملح.
- كوب واحد من الحليب السائل.
- 3 ملاعق كبيرة من السكر.
- ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الجافة.
- ملعقتان و ½ كبيرتان من الزبدة.
- في البداية قومي بوضع السكر في كوب الحليب السائل، ويمكنك تقليل السكر إلى ملعقتين فقط، إذا لم تكوني ترغبين في ظهور طعم السكر.
- ضعي رشة الملح على الدقيق.
- أضيفي الخميرة إلى كوب الحليب، ثم قلبي بملعقة جيدًا، واتركيها جانبًا قليلًا للتأكد من جودتها قبل البدء مع باقي المقادير، وسوف تلاحظين أنها بدأت في تكوين رغوة بالأعلى، هنا اعملي أنها جيدة وأكملي الخطوات
- في العجان الكهربائي، ضعي كل المكونات معًا الدقيق مع الملح والحليب والزبدة، أو يمكنك عجنهم بيديك ولكن تأكدي أن المكونات تم عجنها جيدًا بحيث تكون عجينة الخبز الفينو ناعمة، ولا تلتصق باليد وطرية جدًا، قد يتطلب الأمر حوالي 8 إلى 10 دقائق، وهي خطوة مهمة جدًا للخبز الفينو.
- اتركي العجين تختمر مرة واحدة، من 5 إلى 10 دقائق.
- قطعي العجين إلى حوالي 10 قطع، وشكليها على شكل كرات، وادهنيها بقليل من الزيت، وكذلك السطح الذي تضعين عليه العجين حتى لا تلتصق به.
- احصلي على كرة من 10 كرات، وضعي العجين على الوجه الناعم الأملس للأسفل.
- اضغطي بالنشابة على العجين بهدوء، حتى تأخذ شكل مستطيل قليلًا.
- قومي بالضغط على الأطراف واغلقي الأطراف، بحيث لا يكون بداخلها هواء (مثل الصورة).
- ثم لفي العجين واطويها (مثل الصورة)، بحيث تكون العجين مشدودة.
- ثم أغلقي الأطراف بطريقة جيدة (مثل الصورة)؛ لأنها إذا لم تغلق سوف تتفتح في الفرن أثناء الخبز.
- بعد الانتهاء من كل كرات العجين لديك، قومي بوضع العيش الفينو في صينية الخبز، مدهونة بقليل من الزيت وغطيها بغطاء بلاستيكي، ثم اتركيها تختمر لمدة ساعة في مطبخ دافيء، حتى يتضاعف حجمها.
- يمكنك دهان الخبز الفينو، مسحة حليب خفيفة من الأعلى.
- أشعلي الفرن عند درجة 190 مئوية، وضعيه على الرف السفلي.
- سوف يستغرق الخبز من 10 إلى 15 دقيقة، حتى ينضج ومجرد أن يحصل على لون من الأسفل والأعلى هكذا يكون جاهزًا.
- يمكنك استخدام العيش الفينو في المنزل، في عمل السندويتشات، مع طريقة عمل الجبنة الكريمي الكيري، وكذلك طريقة عمل شاورما البيك الأصلي، أو اصنعي لعائلتك مجموعة سندوتشات بالخبز الفينو، مع وصفة الشيش طاووق الأصلية، وبالهناء لكل أفراد أسرتك.
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