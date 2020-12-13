طريقة عمل البيتزا في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة مع سر المذاق الرائع

طريقة عمل البيتزا في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة وسر المذاق الرائع لها ، حيث تعتبر البيتزا من أكثر الوجبات التي لا يمكن الاستغناء عنها ويحبها الكبار والصغار بمذاق شهي ليس له بديل، ولأهميتها يبحث عنها الكثير من السيدات لتجهيزها في البيت فهي من أكثر الوجبات السهلة التي يمكن إعدادها في المنزل خاصة في تلك الفترة الحالية ، ويمكن تجهيز البيتزا بمكونات ومقادير سهلة موجودة في كل منزل بجودة ونظافة عاليه.

طريقة عمل البيتزا في المنزل

يمكن بكل سهولة إعداد البيتزا في المنزل بمكونات سهلة ومقادير مضبوطة وهي :

نصف كيلو من الدقيق .

ملعقتان من الخميرة.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ملعقتان من الزيت.

رشة من الملح الأبيض ومن السكر.

ملعقة من الثوم البودر.

ربع كوب من الحليب البودر.

في كوب يتم وضع الماء والملح والسكر مع الخميرة والتقليب حتي الذوبان وتركها لفترة ربع ساعة، وفي وعاء للعجن يوضع الدقيق مع الثوم البودر والحليب والمكونات الصلبة والبيكنج بودر . يتم وضع الماء تدريجيا والعجين والتقليب باليد أو العجان حتي نحصل علي عجينة لينة طرية يمكن تشكيلها، مع وضع ملعقتان من زيت الزيتون ويتم تركها في مكان دافئ حتي التخمر. بعد التخمير وزيادة حجم العجين يتم وضع صينية بعد دهنها بملعقة من الزيت وفرد العجين بداخلها، ويمكن عمل فتحات في العجين قبل بداية وضع باقي المكونات والحشو. يتم وضع صلصة البيتزا الجاهزة أو التي سبق إعدادها في المنزل وإضافة الحشو الذي ترغبين فيه والجبن الماط للحصول علي مذاق رائع ويفضل وضع الجبن قبل النضج بعشر دقائق. يتم صنع طبق من السلطة الخضراء والخيار المخلل وبعض من الكاتشب والمايونيز حسب الحاجة علي أن يتم تناول البيتزا ساخنة ووضع الجبن الماط أو الرومي المبشور علي وجه البيتزا قبل بداية المرحلة الأخيرة من تمام التسوية للحصول علي درجة مرضية من التسوية وطعم الجبن الماط الرائع، لمعرفة مزيد من الوصفات الحصرية والخاصة بأشهر الأطباق العالمية يرجي وضع تعليق بالأسفل بالوصفة الاي تريدها.

خطوات تحضير البيتزا

من أكثر المكونات التي تتميز بإعطاء البيتزا طرواة وليونة مع قرمشة الأطراف هي وضع كوب من الزبادي علي مكونات العجين والتي تزيد من ليونة وتخمر العجين مما تزيد من نسبة نجاح طريقة عمل البيتزا بطريقة مذهلة نفس مكونات وطريقة البيتزا الأصلية بنفس جودة المطاعم العالمية والتي سبق تجربتها وأكدت نجاحها بطريقة مذهله، كل ما عليك فعله هو القيام بوضع الزبادي علي العجين حتي يتشرب الزبادي وملعقتين من الماء وملعقة من زيت الزيتون في حالة الرغبة.