طريقة عمل صابون جوز الهند لشد البشرة بوصفة سحرية بالمنزل

يعتبر صابون جوز الهند من أنواع المنظفات الخاصة بالوجه والجسم، فهو يعطي الوجه مظهر صافي ولامع وجميل، ورائحة عطرية جميلة جذابة، ويعطينا أيضاً هذا النوع من الصابون، الشعور بالنعومة وليونة عضلات الوجه، وكثير من النساء تبحث عن طريقة لكي تظهر بها جمالها الخارجي وتجعله أكثر اشراقاً وقوة، ومن هنا سوف نتحدث معكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، عن طريقة عمل هذا النوع من الصابون في المنزل لتحصلي على بشرة جميلة وجذابة.

مكونات صابون جوز الهند

يحتوي هذا النوع من الصابون على عدة مكونات وهى كما يلي:-

3 أكواب من الصابون المبشور. نصف كوب من حليب جوز الهند. 2 ملعقة من زيت اللافندر ذو الرائحة العطرية الجذابة.

طريقة التحضير

يجب أن نتبع الخطوات التالية في طريقة تحضير صابون جوز الهند في المنزل وهى كما يلي:-

نقوم بإخضار إناء كبير ونضعه على نار هادئة، ثم نضيف حليب جوز الهند، مع ملعقتين زيت اللافندر، ثم نضيف الصابون المبشور، ونقلبهم جيداً حتى يتجانس الخليط مع بعضة ويصبح سميكاً.

نقوم بإحضار القوالب وندهنها بقليل من الزيت، حتى نستطيع إخراج الصابون من القوالب بسهولة، ثم نقوم بوضع الخليط داخل القوالب، ونركه حتى يجف تماماً، ويصبح جاهز للاستخدام.

فوائد صابون جوز الهند للبشرة

هناك فوائد كثيرة لهذا النوع من الصابون وهى كما يلي:-

يزيل الشوائب من الوجه، ويسهل عملية إزالة المكياج من الوجه بسرعة. يساعد على علاج البثور التي تظهر في الوجه، ويعمل على ترطيب البشرة. يمنح البشرة رائحة جميل تدوم على مدار اليوم. يساعد على ترطيب البشرة الجافة ويمنحها النعومة واللمعان. يعمل على شد الوجه وإزالة التجاعيد منه. لا يسبب الاحمرار أو الحكة في الوجه. يناسب هذا النوع من الصابون جميع أنواع البشرة حتى البشرة الحساسة. يعمل على تجديد خلايا البشرة، ويقوم بإزالة الخطوط الرفيعة من الوجه. يحارب تلف البشرة وظهور علامات الشيخوخة. يساعد على تقشير البشرة والبقع الداكنة التي توجد بالوجه. يقلل من ظهور التصبغات التي تظهر على الوجه، ويحارب جميع أنواع البكتيريا.