تركيبة رائعة ضعيها للشامبو سينمو شعرك بغزارة ولن يتساقط وينبت الفراغات، تعاني الكثير من النساء من مشكلة تساقط الشعر ونموه ببطء مما يتسبب في فراغ مقدمة الرأس من الشعر وتعرضها للصلع، وكل هذه المشاكل من الأمور المزعجة التي لا تريدها أي من الفتيات أو السيدات، وذلك حتي تتمتع بشعر كثيف وصحي وخالي من أي مشاكل حيث أن الشعر بالنسبة للمرأة هو عنوان جمالها وأنوثتها وترغب دائماً في ظهوره بأفضل مظهر طبيعي.

مكونات طبيعية عند إضافتها للشامبو تعمل علي نمو الشعر وتوقف تساقطه وتنبت فراغاته

تنفق أغلب النساء أموال كثيرة في شراء منتجات العناية بالشعر مثل الشامبو والزيوت والكريمات للحصول علي شعر كثيف وطويل، وذلك دون النظر إلي أضرارها علي الشعر وفروة الرأس ولذلك سوف أقدم لكم تركيبة رائعة تعمل علي تغذية الشعر ومنحه القوة، كما تعمل علي وقف تساقطه مما تزيد من طول وكثافة الشعر.

ملعقة واحدة من الخزامي في الشامبو لتكثيف وتطويل الشعر

حتي تتمتعي بشعر كثيف وطويل وتوقفي تساقطه كل ما عليكي هو إضافة تلك المكونات البسيطة والفعالة، وهي إضافة ملعقة كبيرة من كل من الخزامي والقرنفل المطحون وملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة إلي نصف عبوة من الشامبو، ثم يترك لمدة يوم كامل قبل الاستخدام وبعد ذلك ترج العبوة جيداً قبل كل غسلة ويغسل به الشعر وسوف تلاحظين الفرق في شعرك بعد أسبوع واحد.

وهذه التركيبة الرائعة من مكونات طبيعية آمنة علي الشعر قد أثبتت فعاليتها في منع تساقط الشعر أثناء غسله، وذلك لأنها تعمل علي تحفيز نمو بصيلات الشعر ومليء فراغاته، مما يمنحك زيادة في كثافة وطول الشعر في وقت قصير.

فوائد الخزامي والقرنفل والزنجبيل لتكثيف وتطويل الشعر ومنع تساقطه وإنبات الفراغات

يعمل الخزامي علي تعزيز نمو الشعر مما يجعله أكثر طولاً ويمنع نمو الفطريات في فروة الرأس، وذلك لاحتوائه علي مضادات وخصائص هامة للشعر تقوم بتغذية الشعر من الجذور إلي الأطراف، مما يعمل علي تكثيف الشعر وجعله أكثر قوة وطول.

يقوم القرنفل بتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس مما يحفز نمو الشعر في البصيلات، وذلك لأنه غني بالمعادن والفيتامينات لتكثيف وتطويل الشعر ومنع تساقطه، كما يعمل علي تغذية وتقوية الشعر وإعادة القوة واللمعان ومنحه ملمس رائع.

يحتوي الزنجبيل علي خصائص هامة تعمل علي إيقاف تساقط الشعر وتحفيز نموه، كما يقوم بتغذية البصيلة ومليء فراغات الشعر.