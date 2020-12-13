تبييض وتفتيح لون الوجه والبشرة في يوم واحد باستخدام وصفات مجرية وسهلة التحضير

تبييض وتفتيح الوجه وتوحيد لونه وجعله أكثر نضارة وحيوية وشبابا هو من الأمور التي تسعى إليها الكثير من الفتيات والسيدات، فمنهم من يلجأ للكريمات ومواد التجميل التي تعمل على تبييض وتفتيح لون الوجه والبشرة ودائما ما تكون هذه المنتجات غالية الثمن كما يكون لها تأثير سلبي وضار على الوجه بمرور الوقت وذلك لاحتوائها على الكثير من المواد الكيميائية الضارة.

لذلك يجب الاستعانة بطرق ووصفات طبيعية غير ضارة لتبييض وتفتيح لون الوجه والبشرة، وفي هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على أفضل الطرق والوصفات الطبيعية لتفتيح وتبييض وتوحيد لون الوجه والبشرة بصفه عامة.

يجب استخدام وصفات طبيعية لعلاج حب الشباب أول بأول حتى لا تترك أثار بالوجه. قبل النوم يجب تنظيف البشرة من أي ميك آب حتي لا يضر البشرة. يجب استخدام مرطبات ووصفات طبيعية لترطيب وتقشير البشرة باستمرار. يجب استخدام كريم أو وصفات الوقاية من الشمس قبل الخروج في الصباح. عند استخدام مستحضرات تجميل أو مكياج فيجب الحرص على اختيار ماركات وأنوع معروفة وأصلية.

يوجد العديد من الوصفات التي تساعد في تبييض وتفتيح لون البشرة وجعلها متوهجة ونضرة ومشرقة، وأجمل ما في هذه الوصفات هي سرعة وسهولة تحضيرها وجميع مكونات هذه الوصفات موجود بكل منزل وإليكم الوصفات:

يساعد العسل على ترطيب ونعومة البشرة، كما تعمل البطاطس على تفتيح وتبييض لون الوجه والبشرة والتخلص من تصبغات الجلد.

المكونات

عدد 2 ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي

كوب صغير من ماء الورد المركز

ثمرة بطاطس

طريقة التحضير والاستخدام

يتم سلق البطاطس وهرسها جيدا ويتم مزجها مع ماء الورد والعسل جيدا. يوضع المزيج على شكل قناع علي الوجه ويترك لمدة نصف ساعة. يغسل الوجه بالماء الدافئ مع تكرار الماسك ثلاث مرات في الأسبوع.

من المتعارف عليه قدرة الزبادي علي ترطيب وتفتيح لون البشرة، كما يعمل الشوفان على مد البشرة بالعديد من العناصر.

المكونات

كوب من الزبادي

نصف كوب من دقيق الشوفان

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقتين كبيرتين من عسل النحل الطبيعي

طريقة التحضير والاستخدام

يجب أولا خلط العسل والزبادي جيدا ثم إضافة عصير الليمون ودقيق الشوفان مع التقليب حتى نحصل على مزيج متماسك. يتم وضع الماسك على الوجه لمدة 20 دقيقة على الأقل ثم يغسل الوجه بالماء جيدا. للحصول على النتائج المرغوبة يتم تكرار الماسك مرتين في الأسبوع.

معروف أن الحليب مرطب طبيعي للبشرة، أما الطحينة فهي تعمل على تفتيح البشرة بسرعة ومن الممكن خلال أسبوع واحد تلاحظين الفرق باستخدام هذا الماسك.

المكونات

عدد ملعقتين كبيرتين من الحليب

عدد ملعقتين كبيرتين من الطحينة

طريقة التحضير والاستخدام

يتم خلط الحليب والطحين جيدا، ومن الممكن إضافة ملعقة كبيرة من الكركم لتبييض البشرة والحصول على نتائج سريعة. يوضع الخلط على الوجه كقناع لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر. يكرر الماسك ثلاث مرات كل أسبوع لتبييض البشرة بشكل أسرع.

ملحوظة: للعناية بالبشرة الدهنية باستخدام هذا الماسك يمكن وضع ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع الماسك.

تساعد الطماطم التخلص من حب الشباب وعلاج مشكلة المسام وتبييض وتفتيح البشرة.

المكونات

عدد 2 ملعقة كبيرة من عصير الطماطم الطازج

عدد 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير والاستخدام

في وعاء نضيف يوضع عصير الليمون والطماطم مع خلطهم جيدا. يتم توزيع الماسك على الوجه بخلاف منطقة العين. يترك ماسك الطماطم لمدة نصف ساعة حتى يمتص الوجه العصير. يغسل الوجه جيدا بالماء ويكرر الماسك مرتين في الأسبوع.

ملحوظة: يعمل ماسك الطماطم وعصير الليمون على تفتيح وتبييض الوجه وإزالة أي زيوت زائدة كما يمنح الوجه الإشراق والنضارة.

ملحوظة: تعاني بعض السيدات والفتيات من اسمرار البشرة نتيجة التعرض للشمس أو لأي سبب آخر لذلك يقومون بوضع كريمات التفتيح والتي فيما بعد تضر البشرة، ولكن ببعض التجارب أثبتت الوصفات الطبيعية فاعليتها القوية في تفتيح وتبييض الوجه ومن ضمنها تلك الوصفات التي قمنا بكتابتها في هذا المقال يمكن الانتظام عليها وستحصلين على نتائج رائعة.

قرع العسل يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة وكذلك أحماض التقشير التي تعمل على تبييض وتفتيح لون البشرة، كما تستخدم أفضل شركات التجميل قرع العسل كعنصر أساسي في منتجاتها، لذلك سوف نعرض لكي سيدتي طريقة بسيطة لعمل ماسك قرع العسل لتبييض وتفتيح لون البشرة في المنزل وهي:

المكونات

عدد ملعقتين كبيرتين من قرع العسل

عدد ملعقة كبيرة من عسل النحل

عدد ملعقة صغيرة من الحليب

طريقة التحضير والاستخدام

يتم خلط قرع العسل في خلاط جيدا حتى يصبح خليط متماسك. يوضع في وعاء عميق مع وضع العسل والحليب ومزجهم جيدا. توضع عجينة قرع العسل على الوجه وتترك لمدة نصف ساعة. يتم غسل الوجه بالماء الدافئ، مع تكرار ماسك قرع العسل مرتين أسبوعيا على الأقل.

المكونات

ملعقة كبيرة من عسل النحل

بياض بيضة واحدة

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقتين كبيرتين من ماء الورد

مناديل ورقية

طريقة التحضير والاستخدام

يتم خلط جميع المكونات معا في وعاء نظيف حتى يتكون ماسك متجانس. يتم غسل الوجه جيدا ثم يوضع الماسك على الوجه. توضع طبقة من المناديل الورقية فوق الماسك باستثناء حول العين والشفايف. يترك الماسك حتى يجف، ثم يتم إزالة المناديل وغسل الوجه جيدا بالماء الدافئ، مع تكرار الماسك مرتين في الأسبوع.

ملحوظة: يساعد هذا الماسك في إزالة من الرؤوس السوداء.

المكونات

عدد 3 ملاعق من مسحوق قشر البرتقال المجفف

عدد 3 ملاعق من مسحوق قشر البرتقال المجفف كوب صغير من الزبادي

طريقة التحضير