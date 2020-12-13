طريقة صبغ الشعر باللون الرمادي الثلجي الفاتح في المنزل

طريقة صبغ الشعر باللون الرمادي، يعتبر صبغ الشعر من العادات التي تميل لها الكثير من السيدات لتعديل حالتها المزاجية أو لتغيير شكلها، وربما تكون كنوع من أنواع مواكبة أحدث صيحات الموضة والجمال، ومؤخرًا أصبح اختيار لون الشعر الرمادي من أحدث الابتكارات في عالم الشعر، لأنه لون جديد وجذاب وتُقبل عليه الكثير من السيدات، وخاصة في الدول العربية؛ لذا سوف أوضح لكم من خلال هذا المقال المقدم من موقع ثقفني طريقة صبغ الشعر باللون الرمادي.

طريقة صبغ الشعر باللون الرمادي

هناك خطوات لازمة قبل صبغ الشعر باللون الرمادي لابد من معرفتها وهى كالتالي:

يتطلب صبغ الشعر باللون الرمادي التوقف التام عن صبغ الشعر قبلها لمدة لا تقل عن 6 أشهر ثم التفكير فى صبغ الشعر باللون الجديد.

يجب الاهتمام بترطيب الشعر قبل الصبغ بعمل حمام كريم قبلها بنحو أسبوع أو أسبوعين على الأقل

الابتعاد عن أدوات تصفيف الشعر مثل المكوى أو السيشوار؛ لأنها تتلف الشعر مع مرور الوقت لذا من الأفضل صبغ الشعر على طبيعته.

التوقف عن غسيل الشعر قبل الصبغ بيومين على الأقل، من أجل بالزيوت الطبيعية التي تُغلف بصيلات الشعره من الخارج والداخل.

قص أطراف الشعر.

أما الآن إليكم خطوات ومكونات صبغ الشعر باللون الرمادي فى المنزل:

المكونات:

عبودة أكسجين بتركيز 20%.

الكريم الخاص بمادة التبييض.

التونر أو مصحح اللون الذهبي المحمر.

صبغة الشعر باللون الرمادي.

زيت جوز الهند الطبيعي.

شامبو وزيت يتماشي مع نوع الشعر.

الأدوات الخاصة بعملية صبغ الشعر، وهي صبغة وعاء بلاستيكي عميق، وفرشاة عريضة، قفازات.

يتم مزج مواد التبييض مع بعضها وهي كمية مناسبة من الأكسجين والكريم والتونر والصبغة في الوعاء البلاستيكي.

تصفيف الشعر بزيت جوز الهند الطبيعي لترطيبه.

مزج الخليط جيدًا ووضعة على الشعر لمدة 20 دقيقة أو أقل وذلك عند الحصول على اللون المطلوب من خلال مشاهدته بشكل مستمر.

غسل الشعر بالشامبو المناسب، واستخدام المرطب الخاص بكِ.

يراعى أن يتم استخدام شامبو خاص بالشعر المصبوغ لان الأنواع الأخرى تجعل الشعر بفقد اللون بسرعة كبيرة كما أنه يُسبب الجفاف للشعر ويجعله هايش جداً.

طريقة عمل الصبغة