بالزبادي والكاكاو علاج فراغات الشعر في مقدمة الرأس في أسبوع واحد فقط

يعد علاج فراغات الشعر في مقدمة الرأس من الأمور التي تؤرق الرجال والنساء، حيث قد يضطر البعض لإجراء عمليات زراعة الشعر، إلا أنه في بعض المراحل الأولى يمكن إعادة إنبات الشعر مجدداً بوصفات طبيعية وفعالة وغير مكلفة مادياً، اليوم سنخبركم بأفضل أقنعة التي تُعيد إنبات الشعر مجدداً في جميع فراغات مقدمة الرأس.علاج فراغات الشعر في مقدمة الرأس
قناع العسل والملح مناسب لأصحاب فروة الرأس الدهنية، حيث يعمل الملح بشكل فعال على البشرة، ويسبب تدفق الدم إلى الخلايا، وتجديد طبقة الأدمة، مما يحفز نمو شعر جديد، وينشط بصيلات الشعر، وكل ما نحتاج إليه هو ملعقة من الملح الخشن وملعقة من العسل، ويتم مزجهم جيداً، ونبدأ بتوزيعهم على فروة الرأس بحركات دائرية، ويمكنك تركه لمدة نصف ساعة وساعة وشطفه بالماء الدافئالزبادي والكاكاو لتكثيف الشعر
المكونات
- ملعقتين من الزبادي
- ملعقة من مسحوق الكاكاو ويفضل الغير محلى.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من زيت دوار الشمس.
الطريقة
- نبدأ بخلط المكونات جيداً حتى تمتزج تماماً.
- تُوزع على فروة الرأس والشعر جيداً.
- يترك الخليط لمدة ساعة ويغسل بالشامبو والماء
يمكن استخدام وصفة زيت الثوم في علاج فراغات الشعر في مقدمة الرأس ، حيث أنه يمكن أيضاً تطويل الشعر بالثوم ،والوصفة سهلة وبسيطة، إلا أنه ما يعيبها هو رائحة الثوم النفاذة، وكل ما نحتاج إليه هو 10 فصوص من الثوم المقطع إلي أنصاف، وكوب من زيت الزيتون، ونصف كوب من زيت دوار الشمس، ويتم خلط المكونات جيداً، وتُترك في برطمان زجاجي نظيف، وتُستخدم كل يوم لمدة أسبوع وسيبدأ الشعر الجديد في النمو.
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