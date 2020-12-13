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الكبسة السعودي باللحم الضأن من أشهر الأكلات السعودية والتي يحب تناولها الكثيرون وأصبح هناك رغبة شديدة في تحضير الكبسة في كثير من المنازل بالدول العربية لذا سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل الكبسة باللحم الضأن فتابعونا.طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم الضأن
تعتبر الكبسة من الأكلات الشعبية المعروفة في جميع أنحاء المملكة، ويتم أيضاً تداولها في كثير من المطابخ العربية وفي كثير من البيوت بدول العالم، ويتم تحضير الكبسة كالتالي:مقادير عمل الكبسة السعودي
- 1 كيلو جرام لحم ضأن بالعظم.
- 1 حبة طماطم متوسطة الحجم مقطعة قطع صغيرة.
- حبة بصل متوسطة الحجم مقطعة.
- 8 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.
- 4 حبات حبهان.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 كوب أرز باسمتي منقوع بالماء لمدة نصف ساعة.
- 1 ملعقة صغيرة كمون.
- 2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 1 عود قرفة.
- 1 ملعقة صغيرة زنجبيل.
- 2/1 ملعقة صغيرة زعفران.
- 1 مكعب مرقة.
- 2 ملعقة كبيرة زيت عباد الشمس.
- 4 حبات قرنفل.
- ضعي قدر على النار وتركيه يغلي قليلاً ثم اسلقي اللحم به وعندما ينضج ارفعيه من على النار وصفيه من المرقة وتركيه جانباً.
- ضعي قدر أخر على النار وضيفي له الزيت وتركيه على درجة حرارة متوسطة وضعي به البصل المقطع وقلبيه حتى يذبل، ثم يضاف الصلصة والطماطم والتوابل، ويترك على النار لبضعة دقائق.
- ثم ضعي اللحم بالخليط لمدة 15 دقيقة حتى يأخذ نكهة التوابل، ثم ضيفي الأرز وقلبيه جيداً ليصبح في قاع القدر ولا يوجد الأرز أعلى اللحم.
- أضيفي مرقة اللحم للخليط وتركيه ليغلي مع مراعاة خفض الحرارة وترك الكبسة على النار لحوالي 15 دقيقة لينضج الأرز.
ثم يفضل أن تقدم الكبسة السعودي ساخنة على مائدة الطعام وبالهناء والشفاء.
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