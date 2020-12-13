كيك سينابون سهل وبسيط بالقرفة بطعم مميز

طريقة عمل كيك السينابون من أسهل أنواع الحلويات الشهية واللذيذة التي يحبها كل أفراد الأسرة، ومن أهم مميزات تلك الكيك سهولة تحضيرها، وبساطة المكونات التي تعد بها، فيمكن صنعها في منزل وتملأ البيت رائحة شهية لا تقاوم، وتعد كافطار أو حلويات شرقية ما بين الوجبات مع العصائر أو فنجان القهوة والشاي، وتقدم في كل المناسبات من أعياد وأفراح، وكيكة السيانبون يفضل صنعها في الشتاء بسبب انها تبعث الدفء للجسم، بسبب صنعها بالقرفة التي لها فوائد عالية، وسنتعرف معكم على أسهل طرق عمل كيك سينابون بحشو القرفة بخطوات ونصائح كبار الشيفات. مكونات عمل كيك سينابون بحشو القرفة عدد 4 بيض بحرارة الغرفة. عدد 2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر. 4 ملاعق كبيرة حليب سائل. 2 ملعقة صغيرة فانيليا. عدد 2 ملعقة كبيرة حليب بودرة. عدد 2 كوب ونصف طحين. عدد كوب سكر أبيض. كوب ماء. ملعقة كبيرة من الحل الأبيض. مكونات عمل كيك سينابون بحشو القرفة مقادير حشو كيك السينابون عدد 2 ملعقة كبيرة قرفة ناعمة. عدد 2 كبيرة سكر أبيض عادي. 100 جرام من مكسرات محروسة. مكونات تزيين الكيك من الخارج علبه من كريمة لباني. 3 مكعبات جبن كيري أو مثلثات. نصف علبة حليب مكثف. كمية من الشوكلاته المبشورة للتزيين. طريقة عمل كيك سينابون هش حضري الحشوة من خلال وضع الجوز والقرفة داخل وعاء كبير، وضيفي عليه 2 ملعقة من السكر مع تقليب مستمر حتى تختلط المكونات بشكل جيد ثم اتركيها جانبا.

في تلك الأثناء حضري طبق تغليف خارجية للكيك عن طريق مزج الجبنة مع نصف علبة حليب مكثف، وضعي الكريمة واخلطي كل مكونات جيدا معا.

ونأتي لتجهيز كيك سينابون، بوضع السكر في وعاء الخلاط وضيفي له فانيليا والبيض وامزجي كل مكونات جيدا حتى تختلط المكونات مع بعضها.

ونأتي لتجهيز كيك سينابون، بوضع السكر في وعاء الخلاط وضيفي له فانيليا والبيض وامزجي كل مكونات جيدا حتى تختلط المكونات مع بعضها. ثم يضاف إلى الخليط الخل والحليب البودرة والماء والحليب ومزجهم مع مكونات السابقة مع الاستمرار في الخفق من أسفل لأعلى.

نبدأ بإعداد مكونات الجافة في وعاء آخر ينخل البيكنج بودر مع الطحين مع الاستمرار في خلطهم وينزل بالخليط الجاف على خليط سائل بالتدريج مع تقليب حتى تخفق كل كمية مع بعضها.

يوضع نصف كمية مزيج الكيك في الصينية المدهون سمنة، ويوضع الحشوة فوق المزيج ويسكب باقي مزيج كيك سينابون فوق الحشوة، ثم يسخن الفرن على حرارة عالية لمدة 5 دقائق حتى يسخن، ويدخل القالب في الفرن لمدة 40 دقيقة حتى ينضج.

عندما ينضج الكيك يخرج من الفرن حتى يبرد يخرج من القالب، ويدهن وجه كيكة سينابون بمزيج الجبنة والحليب.

يمكن أن يزين الوجه ببشر شوكولاته ويوضع الكيك في طبق التقديم ويقطع ويقدم. طريقة عمل كيك سينابون هش

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