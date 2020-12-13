طريقة عمل حواواشي الحاتى فى المنزل بكل سهولة

الحواوشي من أكثر الأكلات التى يعشقها الجميع بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة غير أنه مفيد جدا لجسم الإنسان لأنه يمده بالعديد من القيم الغذائية، فنلاحظ أن معظمنا كان يلجأ إلى شرائه من المحلات لكن في ظل انتشار الفيروسات والعدوى، فنلاحظ أن الكثير من ربات البيوت يخافون على أفراد الأسرة من تناول أى مأكولات من خارج المنزل، لذا فالكثيرون يبحثوا على طريقة عمل الحواوشي في المنزل وسوف نقدم لكم طريقة عمل حواوشي الحاتى بكل سهولة وبخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل حواوشي الحاتي في المنزل للشيف مروة الشافعي:

الحواوشي الإسكندراني من أكثر المأكولات الشعبية التي نتناولها بصفة مستمرة، ويتميز بمذاق جذاب ومكوناته سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهي كالآتي:

إحضار أرغفة عيش بلدي.

إحضار رشة بسيطة من بهارات اللحم.

إحضار ثمرة من الفلفل الحار على حسب الرغبة.

إحضار بصلة كبيرة الحجم.

إحضار نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

إحضار كمية من الملح.

إحضار كمية من الفلفل الأسود.

إحضار ثمرة من الفلفل الرومي.

احضار نصف كيلو جرام لحم مفروم.

طريقة عمل حواوشي الحاتي في المنزل:

إلى كل ربات البيوت اللاتي يبحثن علي العناية بصحة العائلة وعدم تناول أى مأكولات خارج المنزل، إليكم طريقة تجهيز حواوشي الحاتي بكل سهولة مع مراعاة إتباع الآتي:

نقوم بتقشير البصلة وغسلها جيدا وبشرها، ووضع معها البهارات والملح والفلفل واللحمة وتقليبهم جيدا. نقوم بتقطيع الفلفل الرومي والفلفل الحار إلى قطع صغيرة ووضعه مع خليط اللحمة. نقوم بفتح أرغفة العيش من الأمام ووضع كمية مناسبة من اللحم وفردها جيدا. نقوم بلف كل رغيف بإستخدام ورق فويل. نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونرص الأرغفة في الصاج. نترك الحواوشي في الفرن لمدة نصف ساعة أو أكثر، لحين تمام تسوية اللحم نهائياً. نقوم بإطفاء الفرن وإخراج أرغفة الحواوشي. نقوم بوضعها فى طبق التقديم، ونتناولها مع طبق من البطاطس المقلية ومخلل وسلطة خضراء.

الحواوشي هو واحد من الأكلات الغذائية المتكاملة التي تحتوي على البروتين الحيواني.

يقوى جهاز المناعة لدى الإنسان لإحتوائه على البصل.

يعمل على تقوية العظام والذاكرة لإحتوائه على فيتامين ب 12 وفيتامين د.

يلعب دور أساسي في التخلص من الأنيميا.

فوائد الحواوشي والاستفادة منها: