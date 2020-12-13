وصفة الملح لإزالة شعر العانة في ثواني والتخلص من سواد سنين

وصفة الملح لإزالة شعر العانة، إن الشعر الزائد من المشاكل التي تواجه الكثير من الفتيات والسيدات، وهناك الكثير من الطرق لإزالة الشعر الزائد من الجسم وأيضًا طرق متعددة من أجل تقليل نمو الشعر الزائد وإزالة وتقليل الشعر من الجسم باستخدام الملح من الطرق الحديثة التي قامت على العديد من التجارب وحققت الكثير من النتائج المرضية، وهناك الكثير من الطرق التي نقوم فيها باستخدام الملح من أجل التخلص من الشعر الذي يزعجنا في الجسم وفي هذا المقال سوف نقوم بالعمل على تسليط الضوء على الطرق المتعددة في إزالة الشعر من الجسم والوجه باستخدام الملح. وصفة الملح لإزالة شعر العانة في ثواني وصفة الملح لإزالة شعر العانة في ثواني المكونات 3 ملاعق ماء ورد للبشرة.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام الخشن.

صابونة واحدة أي نوع شرط أن تكون بزيت الزيتون. طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام نقوم ببشر الصابونة ناعم ونضيف إليها ماء الورد الخاص بالبشرة والملح الخشن. نقلب المكونات التي لدينا جيدًا حتى نحصل على عجينة شبه سائلة ذو ملمس كريمي. نغسل المنطقة التي نريد إزالة الشعر منها جيدًا ونجففها. نفرد الوصفة على المنطقة المرادة وننتظر حتى مرور ساعة من الوقت ومن الممكن تركها لمدة ساعتين على حسب كمية الشعر ونموه. سوف نلاحظ أن الشعر بدأ يتساقط نقوم على الفور بالعمل على غسل المنطقة جيدًا. ندهن المنطقة التي تم إزالة الشعر منها بالقليل من ماء الورد. ملح البحر للتخلص من الشعر الزائد ملح البحر للتخلص من الشعر الزائد المكونات مقدار من الحليب الطازج حوالي 5 ملاعق كبيرة.

5 ملاعق كبيرة من مسحوق الكركم.

6 ملاعق كبيرة ملح بحر. طريقة تحضير الوصفة لإزالة الشعر نحضر طبق ونضع المكونات على بعضها ونقلب،

نستمر في التقليب حتى نحصل على عجينة.

نقوم بغسل البشرة وتجفيفها وفرد الوصفة عليها.

نعمل على تدليك المنطقة المتواجد بها الشعر بحركات دائرية باستخدام العجينة التي تم صنعها لإزالة الشعر.

نستمر في التدليك لمدة 10 دقائق حتى نتخلص من الشعر الزائد.

نغسل المنطقة بالماء الفاتر.

نقوم باستخدام تونر الخاص بالبشرة لإزالة اللون الأصفر للكركم

نكرر الوصفة يوميًا لمدة أسبوع.

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