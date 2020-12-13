تطويل وتنعيم وتكثيف وفرد الشعر بمكون سري ورخيص السعر في مطبخك

زيت الأكل للشعر هي أحدث الطرق المُتبعة لتنعيم وتكثيف الشعر، على الرغم من قِدم الفكرة إلا أنها ذات فاعلية شديدة، وما يعيبها فقط هو الرائحة النفاذة لزيت الطهي، ونقصد هنا زيت دوار الشمس، ويعد من أرخص الزيوت سعراً وأكثرها انتشاراً، واليوم سنخبركم عن أكثر الوصفات فاعلية لتنعيم وتطويل الشعر باستخدام زيت دوار الشمس.

زيت الأكل للشعر

الوصفة الأولى هي زيت دوار الشمس مع الكاكاو وصفار البيض،ـ وتعد أكثر الوصفات فاعلية لعلاج تساقط الشعر، كما أنها وصفة مغذية ومرطبة.

المكونات

10 جرام من مسحوق الكاكاو.

20 مل زيت دورا الشمس.

صفار بيضة.

15 مل ماء دافئ أو حليب.

الطريقة

يتم خلط جميع المكونات جيداً ثم تُوزع على الشعر واتركيها لمدة 55-60 دقيقة، ثم تُشطف بالماء الفاتر والبلسم.

زيت دوار الشمس والخردل لتطويل الشعر بسرعة

هذا القناع مثالي للشعر الدهني، إذ أنه سيقلل من إنتاج الدهون، ويحسن الدورة الدموية ويسرع نمو الشعر.

المكونات

25 مل زيت دوار الشمس.

10-12 جم خردل

ملعقة من عصير الليمون.

35 مل من الماء

صفار بيضة.

الطريقة

تخلط جميع المكونات في وعاء حتى يتم الحصول على مزيج متجانس.

يوضع على الجذور وبدايات الشعر، إذا كان الشعر مصبوغ فلا يوضع على الشعر نفسه.

اتركيه لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة.

مزيج الزيوت لتنعيم وتطويل الشعر

زيت الأكل للشعر مناسب للشعر الجاف، كما أنه يمنح الشعر التغذية والزيوت التي يحتاجها، وبعد أسبوع من استخدامه ستلاحظين الفرق، كل ما تحتاجين إليه:

30 مل من زيت دورا الشمس.

20 مل من زيت الزيتون.

5 قطرات من زيت شجرة الشاي.

20 جرام من زيت جوز الهند.

سخني جميع الزيوت في حمام مائي، ويتم تقليبهم جيداً، ويمكن استخدامهم بشكل يومي لتصفي الشعر أو كحمام زيت