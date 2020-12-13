اقوى خلطه زيوت طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفه ومنع تساقطه نهائيا واجعلى كل من حولك يتكلم عن جمال شعرك

تعتبر الزيوت الطبيعية من أفضل العلاجات الطبيعية الفعالة لكافة المشكلات التي يعاني منها الشعر، حيث تحتوي على خصائص قوية لديها القدرة على إطالة وكثافة الشعر وتنعيمه وتغذيته، والشعر يفتقد لكل هذا ولا يوجد أفضل من الزيوت المأخوذة من الطبيعية لمعالجة هذه المشكلة.

يوجد الكثير من الزيوت الطبيعية التي تستخدم لحل مشكلات الشعر المستمرة ومنها التالي:

زيت شجرة الشاي:

هو واحد من أفضل أنواع الزيوت العطرية متنوعة الاستخدامات ويحتوي على عناصر مضادة للبكتريا بجانب فوائده العديدة فهو يحسن من صحة فروة الرأس والشعر ويفتح بصيلات الشعر المغلقة حيث أنه يعزز عملية نمو الشعر ويقضي على قشرة الرأس ويساهم في تطويل وتكثيف الشعر، فقومي بتدليك فروة الرأس بقليل من زيت شجرة الشاي واتركيه لمدة 15 دقيقة ومن ثم يشطف بالماء الفاتر والشامبو.

زيت إكليل الجبل:

يوجد بعض من الدراسات التي تشير إلى أن زيت إكليل الجبل من أفضل انواع الزيوت التي تساهم في تطويل وتكثيف الشعر، كما أنه يعمل على زيادة نسبة نمو الشعر وهذا يجعله أفضل من دواء المينوكسيديل الذي يستخدم كنوع من أدوية الصلع الوراثي، قومي بإضافة القليل من زيت إكليل الجبل إلى الشامبو ويستخدم في غسل الشعر أو يمكن أن يتم خلطه مع أحد الزيوت الأخرى ويستخدم مرة واحدة في الأسبوع وتركه على الشعر لأطول وقت ممكن إن لم يكن ساعة كاملة، فهذا يجعلك تحصلين على نتائج فعالة.