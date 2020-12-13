تبيض الوجه في يوم واحد بالعسل الأبيض.. تفتيح 3 درجات للبشرة

تحلم كل فتاة وسيدة بالحصول على بشرة ذو لون فاتح، ويعد العسل من أفضل مواد تبيض الوجه الطبيعية حيث لا يوجد له أي أضرار على البشرة فضلاً عن ذلك فإن العسل مناسب لجميع أنواع البشرة مهما كانت حتى الحساسة منها، ويساعد العسل على التخلص من البقع الداكنة وتصبغات الشمس التي تلحق بالبشرة، كما يعد من أفضل المواد الطبيعية التي تعمل على تطهير وتعقيم البشرة ويساعد ا لعسل في تهدئة البشرة الملتهبة كما يحمي من الأمراض الجلدية والفطرية التي تتعرض إليها البشرة.

العسل والزبادي لتفتيح الوجه

يساعد العسل الأبيض مع الزبادي أو الروب على تبيض الوجه والتخلص من أي مشاكل للبشرة كالالتهابات التي تتعرض لها البشرة والوصفة كالآتي:

ملعقة واحدة كبيرة من اللبن الزبادي.

ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض.

نخلط العسل الأبيض مع الروب جيدًا للحصول على مزيج متجانس. نفرد الماسك على الوجه لمدة ربع ساعة. نغسل الوجه بالماء البارد. نكرر تطبيق الوصفة 3 مرات في الأسبوع.

مكونات تبيض الوجهطريقة التحضير والاستخدامالليمون والعسل لوجه مشرق

إن الليمون له شأن عظيم في تفتيح لون الوجه والتخلص من البقع الداكنة والكلف ويدخل الليمون الكثير من الخلطات الطبيعية للوجه، حيث إن تبيض الوجه بالليمون والعسل من المواد الطبيعية الفعالة.

ملعقة كبيرة عسل نحل.

ملعقتين كبيرتين عصير ليمون طازج.

نخلط المكونات معًا بطريقة جيدًا. نوزع الخليط على الوجه أو أي مكان نريد تفتيح لونه. ندلك الوجه لمدة دقائق. نترك خليط العسل والليمون على البشرة حتى نلاحظ بان البشرة بها شد وقد جف الخليط تمامًا. نغسل الوجه أو الجسم بالماء البارد. نجفف الوجه ونقوم بترطيب الوجه بزيت لوز حر أو زيت زيتون أو جونسون. نكرر وصفة الليمون والعسل مرة واحدة في الأسبوع لتجنب تهيج البشرة. يعتبر من الماسك من أفضل خلطات تبيض الوجه.

مكونات الوصفةطريقة تبيض الوجه بالعسل والليمون

ملحوظة: أصحاب البشرة الحساسة أي وصفة تحتوي على ليمون يرجى استبدال الليمون بماء ورد لأن الليموتن سوف يعمل على تحسس البشرة وزيادة التهاب البشرة والجسم.

تبيض الوجه والرقبة

إن تبيض الوجه والرقبة من الأمور التي تشغل بال الكثير من الفتيات والنساء، خاصة إذا كان لون الرقبة أغمق من لون الوجه فهنا يأتي دور المواد الطبيعية التي من شأنها تغير لون الرقبة والوجه ليصبحوا بنفس اللون ومن الوصفات الفعالة في تفتيح لون الوجه والرقبة البن المطحون والعسل والحليب حيث يتم مزج ملعقة صغيرة من البن المطحون مع ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من الحليب السائل ونقوم بدهن الوجه والرقبة بهذا المزيج الرائع ثم نتركه لمدة ربع ساعة ونغسل الوجه والرقبة بالماء البارد ومجفف الوجه ثم نقوم بدهن الوجه والرقبة بالفازلين ونكرر الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج سريعة.