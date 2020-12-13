تصفيح الشعر أحدث صيحة لتطويل وتنعيم الشعر بالجيلاتين في شهر واحد فقط

تصفيح الشعر أو ترميم الشعر هو أحد الإجراءات الحديثة باهظة الثمن التي تستخدم لتحسين حالة الشعر التالف الهش والباهت، ولكن يمكن إجراؤه منزلياً بدون دفع أي تكاليف باهظة، حيث يمكن استخدام الجيلاتين لعلاج الشعر التالف والمتقصف، والفكرة تقوم على عمل غلاف على الشعر لحمايته من العوامل الجوية والتلوث حتى لا يتأثر سلباً ويسترجع حيويته ولمعانه.

ترميم الشعر

إن عملية تغليف الشعر بالجيلاتين مناسب لأي نوع من الشعر، كما أنه يعالج الشعر الهش، والباهت، والتالف، والمصبوغ أيضاً، حيث يغلف الجيلاتين الشعر بفيلم رقيق غير مرئي، ونتيجة لذلك، يكتسب لمعانًا وحجمًا إضافيًا، كما أنه يكتسب الحماية من العوامل الخارجية الضارة مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث المحيط بنا.

الجيلاتين للشعر

نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من البروتينات فإنه يعيد بناء الشعر ويعيد تركيبه من جديد، حيث يصبح الشعر حريريًا وسهل التصفيف، حيث يغلق الجيلاتين القشور أو التقصفات البسيطة التي لا ترى بالعين المجردة في الشعر، مما يساعد على ترميمه

ترميم الشعر بالجيلاتين في المنزل

كل ما نحتاج إليه هو 1 ملعقة كبيرة من الجيلاتين في 3-4 ملاعق كبيرة من الماء الساخن، ثم اتركيها لتنتفخ في الماء الساخن لمدة 20 دقيقة، ثم سخني المزيج ببطء في حمام مائي، وقلبي المزيج باستمرار حتى يذوب الجيلاتين تمامًا، ثم أضيفي ملعقة كبيرة من البلسم أو حمام الكريم إلى الخليط واخلطي جيدًا، لابد أن يحتوي البلسم على مكونات تسهل فك تشابك الشعر.

طريقة وضع قناع الجيلاتين

اغسلي شعرك بالشامبو، ثم ضعي البلسم لمدة 3-5 دقائق،يعد استخدام البلسم قبل وضع قناع الجيلاتين أمرًا ضروريًا للشعر الناعم أو الجاف أو المتموج، ثم اتركي الماسك على الشعر لمدة 40 دقيقة، ويجب ألا يلمس الماسك فروة الرأس نهائياً، ثم لفي شعرك بقبعة الاستحمام وفوقها منشفة دافئة، ثم اشطفيه بالماء البارد.

ينصح خبراء الشعر بعدم الإفراط في استخدام الجيلاتين في عملية ترميم الشعر حيث أنه قد يؤدي لحدوث الجفاف الشديد، لذا فإن الحد الآمن لاستخدام الوصفة هي مرة واحدة كل عشرة أيام، وللحصول على أفضل النتائج يجب تناول الفاكهة والخضروات لتغذية الشعر جيداً، كما يجب استخدام الزيوت الطبيعية التي تساعد على الحفاظ على الشعر وتعزيز نموه.