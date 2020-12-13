وصفات طبيعية لعلاج قشرة الشعر المزعجة والتخلص منها من اول استخدام

تسبب قشرة الشعر إزعاج كبير لمن يعاني منها لأنها تسبب إحراج له عندما تسقط على الملابس أو تجبره على الحكة امام الناس، وتظهر قشرة الشعر عند معظم الناس فى بداية فصل الشتاء وذلك بسبب تغير الماء من البارد إلي الساخن، ويوجد أيضاً العديد من الأسباب لظهور قشرة الشعر ومنها قلة الاستحمام وعدم تعرض الشعر للهواء ونقص بعض الفيتامينات بالجسم تؤدي إلي ظهورها أيضاً، وكل ذلك الأسباب تجعل الناس يتوجهون إلي الأطباء لعلاجها وصرف مبالغ مالية كبيرة وهناك وصفات طبيعية تغنيهم عن استشارة الطبيب، يوجد العديد من الوصفات الطبيعية الممتازة الآمنة لعلاج قشرة الشعر، وتحتوي هذه المقالة على بعض من الوصفات الطبيعية لعلاج قشرة الشعر.

وصفة ماء البصل للقضاء على القشرة في الشعر

يعتبر البصل من الأشياء المهمة في علاج الكثير ومنها علاج قشرة الشعر والقضاء عليها تماماً من اول استخدام والآن سنعرض طريقة تحضير واستخدام الوصفة وهي كالتالي:

نحضر حبة من البصل متوسطة الحجم نقشرها جيداً ثم نقوم ببشرها أو خلطها بالخلاط. ثم نحضر قطعة من القماش الخفيف ونضع فيها الخليط ونعصرها جيداً في طبق. نأخذ ماء البصل الذي تم تصفيته وندلك به فروة الرأس، ونتركه لمدة ساعتين أو أكثر على الرأس ثم نغسله بالماء البارد والشامبو الخاص. نكرر هذه الوصفة مرتين بالأسبوع حتى تتخلص من القشرة نهائياً.

وصفة الخل الأبيض النقي لعلاج قشرة الشعر

يحتوي الخل الأبيض النقي على مادة قلوية تقضي على القشرة وتهدأ من الحكة في فروة الرأس وسوف أقدم لكم طريقة الاستعمال وهي كالتالي:

نحضر كوب صغير (حسب الشعر) من الخل الأبيض النقي. نقوم بتدليك فروة الرأس بالخل جيداً، ثم نتركه لمدة ساعة على الرأس ثم نغسله بالماء والشامبو الخاص. نكرر هذه الوصفة مرتين بالأسبوع حتى نتخلص منها.

وصفة زيت الزيتون وزيت إكليل الجبل

يعتبر زيت الزيتون وزيت اكليل الجبل من الزيوت المغذية للشعر ولها دور فعال في علاج قشرة الشعر وسوف نتعرف على طريقة الاستخدام وهي كالتالي:

نحضر ربع كوب من زيت الزيتون وربع كوب من زيت إكليل الجبل ونخلطهم جيداً ونقوم بتدفئته على النار. ثم نقوم بتدليك فروة الرأس بهذا الخليط ونتركها لمدة نصف ساعة على الرأس. نكرر هذه الوصفة مرة بالأسبوع وسوف يتم القضاء على هذه القشرة.

اسباب ظهور القشرة في الشعر

يوجد العديد من الاسباب التي تؤدي إلي ظهور القشرة في الشعر لذلك معظم الناس معرضة للقشرة وسوف أذكر بعض من اسباب ظهورها وهي كالآتي:-