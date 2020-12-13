وصفه مضمونه بمكون واحد لإنبات الشعر وتكثيفه وتطويله

من علامات جمال المرأة هو الشعر الكثيف والطويل لذلك تسعي جميع النساء للحصول على شعر كثيف و طويل لأنه يعطى مظهر رائع و جذاب، هناك العديد من الوصفات لتطويل الشعر و تكثيفه والخلطات التي تحتوى على العديد من المكونات مما يجعل تطبيقها والاستمرار عليها شئ صعب لدي العديد منا على عكس وصفة البصل، فهي من الوصفات السهلة خصوصا أنها بمكون واحد متوفر فالمنزل وهو البصل، كما نعلم انه منذ القدم يستخدم البصل في العديد من الوصفات نظرا لما يحتويه من مضادات الأكسدة و الفطريات، ولكن هل يساعد في تطويل الشعر و تكثيفه ؟

وصفه البصل لإنبات الشعر وتكثيفه

طريقه ماسك البصل وهي طريقه ولا أسهل، علييك بإحضار حبه من البصل ويشترط ضربها في الخلاط الكهربائي مع أضافه القليل من الماء، ثم نقوم بتصفية الخليط بمصفاه وأخذ ماء البصل المصفى جيدا ووضعه على فروه الرأس لمدة ساعه تقريبا مع التدليك بلطف بحركات دائريه على فروه الرأس، من الممكن أن نقوم بعمل ماسك البصل مره واحده أسبوعيا مع الانتظام عليه جيدا حتي نلاحظ الفرق سريعا.

يكثف الشعر ويزيد من طوله.

مضاد للبكتيريا و الفطريات التي تسبب التهاب فروة الرأس.

يقضي على الفراغات الموجودة في فروه الرأس.

يقوى بصيلات الشعر مما يقلل من تساقط الشعر.

يحمى الشعر من التكسر و يقويه

يساعد على ارتفاع نسبه الكولاجين للشعر فهو يحتوى على نسبه كبيره من الكبريت .

يغدى الشعر و يرطب فروة الرأس.

يحارب القشرة ويخفض خطر الإصابة بها .

فوائد البصل للشعروصفه البصل وماء الورد والعسل لتطويل الشعر

لكى أن تتخيلي إلى جانب فوائد البصل العديدة التي قمنا بتوضيحها في الأعلى سوف نقوم بإضافة عسل النحل وماء الورد على ماء البصل المطحونة جيدا في الخلاط الكهربائي ثم نضعهم على فروة الرأس لمده لا تزيد عن ساعه ثم نقوم بغسل الشعر بالماء والصابون علييك عزيزتي الحفاظ علي عدم ملامسه البصل للعينين أثناء توزيع الماسك على الشعر لأنه يسبب الحرق الشديد للعينين ولاكن ليس له أي ضرر عليهم .