في عشرة دقائق فقط جهزي عجينة البيتزا والمخبوزات بنجاح

البيتزا والمخبوزات واحدة من الأكلات التي يعشقها الجميع كباراً وصغاراً ولا يوجد شخصاً غير عاشق لها، فالجميع يعتمد على شراء البيتزا أو المعجنات من المخابز والمطاعم، وهذا بسبب فشل البعض منهم في عمل عجينة المخبوزات في البيت، وخلال هذه المقال نقدم لكم سر نجاح عجينة البيتزا والمعجنات في البيت حتى يمكنكم تقديم أشهى المخبوزات والبيتزا بكل أنواعها لأسرتك. مكونات عجينة البيتزا والمعجنات: ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

رشة من السكر.

ثلاثة كؤوس من الدقيق الأبيض.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

ثلاثة أرباع كأس ماء دافئ. طريقة عمل عجينة المخبوزات: في كأس واحد من الماء الخميرة والسكر ونقلبهم جيداً ويترك الخليط جانباً حتى تنشط الخميرة وتبدأ الفقاعات تظهر.

في وعاء كبير يخلط الدقيق مع الملح واللبن البودر والبيكنج بودر والزبدة ونقلب المكونات جيداً باليد أو العجان الكهربائي للحصول على خليط رملي.

نضيف لخليط الدقيق مزيج الخميرة ونظل نعجن جيداً لمدة 10 دقائق فسر نجاح العجينة هو العجن الجيد، وبعد العجن جيداً لتصبح العجينة لينة، نحضر وعاء ويدهن بالزيت وتوضع فيه العجينة وتغطى بكيس بلاستيك وتحفظ في مكان دافئ حتى تتخمر ويتضاعف حجمها لمدة ساعة.

وبعدها يتم تشكيل العجينة حسب الرغبة وحشوها بأي مكونات ترغبين فيها. مكونات عجينة البيتزا والمعجنات:طريقة عمل عجينة المخبوزات:

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