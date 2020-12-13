طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن مع التتبيلة السرية ، الفراخ المشوية في الفرن بالزبدة تعتبر من أشهر الأكلات الرئيسية، التي يفضلها جميع الأشخاص، وخاصة الأشخاص الذين يعشقون تناول الدجاج، ولكن بعض المطابخ لا تجيد طريقة تلك الوصفة الرائعة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن بالزبدة. طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن بالزبدة طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن بالزبدة المكونات ربع كوب كبير من السمن.

2 ملعقة كبيرة من قشر الليمون المبشور.

أربع ملاعق صغيرة من عصير الليمون طازج.

4 أعواد من عيدان الزعتر.

ربع ملعقة كبيرة من الملح الناعم.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

أربع ملاعق كبيرة من الخل.

ربع كوب من الحليب.

دجاجة متوسطة الحجم.

كوب كبير من الخل. طريقة تحضير الفراخ المشوية في الفرن بالزبدة قومي بتنظيف الدجاجة جيدا بالماء من أي شوائب عالقة به، ثم ضعيها بوعاء به كوب الخل وثلاث ملاعق من الملح، ثم اتركيها لمدة ثلث ساعة. اخلطي الزبدة مع الزعتر، وبشر الليمون، وعصير الليمون وأربع ملاعق الخل والحليب والفلفل، والملح جيدا، ثم ضعي الدجاجة فوق الخليط بعد إزالتها من الماء، ثم امزجيهم جيدا. اتركي خليط الدجاج لمدة نصف ساعة، ثم ضعيه في صينية. ضعي الصينية بالفرن على نار متوسطة، ثم اتركيها لمدة 60 دقيقة،حتى تنضج الفراخ المشوية في الفرن بالزبدة. قومي بتقديم الدجاج المشوي في الفرن مع بعض المقبلات والسلطات. طريقة تحضير الفراخ المشوية في الفرن بالزبدة

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