طريقة عمل الكبدة الاسكندراني ، الكبدة الاسكندراني الأصلية تعتبر من اشهى انواع الكبدة التي تشتهر في محافظة الاسكندرية، وأصبحت الآن من أشهر الأطباق بالمطابخ العربية، لأنها تتميز برونقها الخاص والمميز، ولكن بعض الأمهات لا تعرف ما هي مقادير الكبدة الاسكندراني، لذلك سوف نقدم إليكم طريقة عمل الكبدة الاسكندراني الأصلية. طريقة عمل الكبدة الاسكندراني الأصلية طريقة عمل الكبدة الاسكندراني الأصلية المكونات نصف كيلو من شرائح الكبدة.

كوب كبير من شرائح الفلفل الرومي الأحمر الحار.

كوب صغير من شرائح الفلفل الرومي الأخضر الحار.

6 ملاعق صغيرة عصير ليمون.

6 ملاعق صغيرة من الثوم المهروس.

2 ملعقة صغيرة من الخل.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

½ ملعقة كبيرة فلفل أسود.

رشة من الشطة المجففة.

ربع ملعقة كبيرة من الكمون.

6 ملاعق صغيرة زيت الذرة. طريقة التحضير قومي بتنظيف شرائح الكبدة بالماء جيدا. ضعي شرائح الكبدة في وعاء به مقدار من الماء، ثم ضيفي ربع ملعقة صغيرة من الملح إلى الماء، ثم اتركي شرائح الكبدة بالوعاء لمدة 30 دقيقة. قومي بتصفية شرائح الكبدة من الماء جيدا، ثم ضعيها بوعاء نظيف. ضيفي الليمون ومقدار الخل، والكمون، والشطة المجففة، والملح الناعم إلى شرائح الكبدة، ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض. اتركي خليط الكبدة داخل الثلاجة لمدة ساعة إلا ربع. ضعي وعاء حراري مناسب على نار هادئة، ثم ضعي به مقدار الزيت، ثم اتركيه حتى يسخن جيدا. ضيفي خليط الكبدة إلى الزيت، ثم اسكبي فوقها باقي المكونات، ثم اخلطيهم جيدا حتى تنضج الكبدة الاسكندراني الأصلية، وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكبدة الاسكندراني على أصولها مثل المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.