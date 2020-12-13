ترطيب الشعر بمواد طبيعية 100% و استغني عن المنتجات الصناعية

ترطيب الشعر من أهم أولويات العناية الشخصية ولكنه أمر ليس سهلا حيث أن الشعر يتأثر بعوامل عديدة مثل الحالة النفسية وكمية شرب الماء والحالة العامة لصحة الجسم ومعدل الفيتامينات والمعادن الموجودة به، وأيضا كيفيه التعامل مع الشعر و المنتجات المستخدمة كل هذه الأمور تؤثر على ترطيب الشعر ونموه ، لذا فان استخدام مواد طبيعيه لترطيب الشعر من اهم الأمور التي تساعد على الحفاظ عليه .

تعتبر زبدة الشيا من اكتر المرطبات فعالية للشعر لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين والكولاجين وهما عنصران مهمان جدا للشعر و للبشرة أيضا ولهم دور فعال وسريع في علاج الشعر التالف والمصبوغ والمعالج كيميائيا وتساعد ايضا في التخلص من الشيب ومن الاكزيما التي تصيب فروة الرأس ويتم استخدامها كحمام كريم لترطيب الشعر عن طريق خلط زبدة الشيا مع معلقة واحدة لكل من زيت جوز الهند وزيت السمسم وزيت الأرجان و معلقتين لكل من عسل النحل والزبادي وحليب جوز الهند، يتم مزج الخليط حتى يتجانس ويصبح كالكريم ثم يتم توزيعه على الشعر وتركه لمده ٤ ساعات ثم غسل الشعر بشامبو طبيعي .

المواد الكيميائية من أكثر الأشياء التي تسبب تلف الشعر وضعفه وجفافه ، ويعتبر الشامبو من اكثر المنتجات ضررا لاحتوائه على نسبه عالية من المواد الكيميائية التي تقوم بتنظيف الشعر ، وللحصول على شعر صحي ورطب يجب الامتناع عن أستخدام هذه المواد الضارة ، والآن يمكننا استبدال الشامبو المصنع بشامبو طبيعي مصنوع من مواد طبيعية وبسيطة عن طريق غلي ملعقتين من الأرز في نصف لتر من الماء وتركه ليبرد ، ثم غلي معلقتين لكل من أوراق النعناع والروزماري والبردقوش وإضافته إلي الخليط الأول ، ثم يغسل به الشعر فيعمل على تنظيفه و ترطيبه وبهذا يتم الاستغناء عن الشامبو الصناعي .

تعتبر الزيوت الطبيعية من أقوي المرطبات التي يتم استخدامها للشعر شديد الجفاف , ولكن لا يفضل ترك الزيوت فترة طويلة علي الشعر حتي لا تترسب علي مسام فروة الرأس وتؤدي إلي تساقطه ، ولكن يمكن استخدامها كحمام زيت عن طريق خلط ملعقة لكل من زيت الخروع وزيت الروزماري وزيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو و يتم تدليك فروة الشعر بهذا الخليط و تركه على الشعر لمدة ساعتين فقط ثم غسله بشامبو طبيعي .