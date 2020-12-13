ماهو مرض الدوسنتاريا وماهي انواعه وكيف يمكن الوقاية منه، الدوسنتاريا هو مرض معد يصيب الأمعاء وخاصة القولون، ويسبب عدد من الأعراض التي يمكن أن تسبب الوفاة، وعن أنواعه وكيفيه الوقاية منه وأعراضه، نوردها في التالي:

أنواع مرض الدوسنتاريا:

لدوسنتاريا هو مرض ينتج عن عدوى بكتيرية أو فيروسية، أو بسبب ديدان طفيلية، ويسبب عدد من الأعراض منها:

إسهال دموي أو مخاطي.

تشنجات وآلام البطن.

ارتفاع درجة الحرارة.

غثيان واستفراغ.

ألم عند اخراج البراز.

تعب عام.

مضاعفات مرض الدوستناريا:

الإصابة بالجفاف بسبب كثرة الإسهال و الاستفراغ.

الإصابة بالتهاب المفاصل العدوائي الذي يسبب الام المفاصل، تهيج العينين والألم أثناء التبول، وهي أعراض يمكن أن تستمر لسنوات وشهور مع المريض.

الإصابة بالتهابات مجرى الدم.

الإصابة بمتلازمة انحلال الدم اليوريمية التي تؤدي إلى تحطيم خلايا الدم الحمراء.

كيف يمكن الوقاية من الدوسنتاريا:

ذكر موقع "ويب طب" مجموعة من النصائح التي تساهم في الوقاية من مرض الدوسنتاريا وهي:

غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون بشكل منتظم خلال اليوم وبعد استخدام المرحاض، وقبل الطعام.

الدوسنتاريا مرض معد فيجب غسل ملابس الشخص المصاب عند درجة حرارة عالية.

تجنب مشاركة الأغراض الشخصية مع الآخرين.

خلال السفر يجب عدم تناول الأطعمة المكشوفة وتجنب الأماكن الملوثة و الأطعمة النيئة.

شرب الماء المعبأ وعدم شرب الماء من الصنبور.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.