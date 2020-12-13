ماهي أعراض كورونا طويلة الأمد

مرض كوفيد 19 الناتج عن عدوى فيروس كورونا ثبت علميًا وطبيًا تسببه بعدد من الأعراض ومنها السعال و العطس و الحمى و ضيق التنفس و التعب العام، إلا أن هنالك أعراض قد تستمر حتى بعد الشفاء منه، وتلك الأعراض يطلق عليها أعراض كورونا طويلة الأمد، وهي في التالي:

أعراض كورونا طويلة الأمد:

وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا" فإن هنالك مجموعة من الأعراض التي تستمر لأسابيع عدة بعد التعافي من كورونا وهي:

التعب والإرهاق من الأعراض التي يطول الشفاء منها، وذلك بسبب مقاومة الجسم للقضاء على الفيروس، ويمكن المساهمة في التخلص من التعب بالراحة و النوم الجيد و السوائل و التغذية الجيدة.

من الأعراض التي يطول الشفاء منها، وذلك بسبب مقاومة الجسم للقضاء على الفيروس، ويمكن المساهمة في التخلص من التعب بالراحة و النوم الجيد و السوائل و التغذية الجيدة. آلام العضلات عرض يستمر لأسابيع بعد التعافي من كورونا ويمكن أن يكون بسبب ارتفاع مستويات الالتهاب في الجسم.

عرض يستمر لأسابيع بعد التعافي من كورونا ويمكن أن يكون بسبب ارتفاع مستويات الالتهاب في الجسم. السعال عرض صحي يمكن أن يستمر لأسابيع عدة واستنشاق البخار المتكرر وغرغرة المياه المالحة وشاي الأعشاب والنظام الغذائي الغني بفيتامين سي يساهم في الشفاء من السعال.

عرض صحي يمكن أن يستمر لأسابيع عدة واستنشاق البخار المتكرر وغرغرة المياه المالحة وشاي الأعشاب والنظام الغذائي الغني بفيتامين سي يساهم في الشفاء من السعال. ضيق التنفس وألم الصدر يعد من أعراض فيروس كورونا طويلة الأمد، وذلك لأن الفيروس أثر على وظائف الرئة، و الشفاء منه يحتاج لأسابيع عدة.

يعد من أعراض فيروس كورونا طويلة الأمد، وذلك لأن الفيروس أثر على وظائف الرئة، و الشفاء منه يحتاج لأسابيع عدة. ضبابية الدماغ والارتباك والهذيان أعراض يطول الشفاء منه، وقد تتطلب تدخلاً طبياً وعلاجات دوائية.

أعراض يطول الشفاء منه، وقد تتطلب تدخلاً طبياً وعلاجات دوائية. الأرق ومشاكل النوم يعاني منها ما يقرب نصف المرضى المتعافين، وبعض الممارسات يمكن أن تساهم في علاج هذا العرض مثل شرب شاي الأعشاب وإتباع عادات صحية للنوم.

يعاني منها ما يقرب نصف المرضى المتعافين، وبعض الممارسات يمكن أن تساهم في علاج هذا العرض مثل شرب شاي الأعشاب وإتباع عادات صحية للنوم. فقدان حاسة التذوق والشم دوت الخليج أبرز أعراض مرض كورونا ويستغرق الأمر أسابيع أو في حالات نادرة، شهور لاستعادة هذه الوظيفة الحيوية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.