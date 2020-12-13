ماهي أعراض كورونا طويلة الأمد

جدة-ولاء حداد الأحد,13 كانون اﻷول (ديسمبر) 2020 - 22:00
مرض كوفيد 19 الناتج عن عدوى فيروس كورونا ثبت علميًا وطبيًا تسببه بعدد من الأعراض ومنها السعال و العطس و الحمى و ضيق التنفس و التعب العام، إلا أن هنالك أعراض قد تستمر حتى بعد الشفاء منه، وتلك الأعراض يطلق عليها أعراض كورونا طويلة الأمد، وهي في التالي:
أعراض كورونا طويلة الأمد:
وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا" فإن هنالك مجموعة من الأعراض التي تستمر لأسابيع عدة بعد التعافي من كورونا وهي:
- التعب والإرهاق من الأعراض التي يطول الشفاء منها، وذلك بسبب مقاومة الجسم للقضاء على الفيروس، ويمكن المساهمة في التخلص من التعب بالراحة و النوم الجيد و السوائل و التغذية الجيدة.
- آلام العضلات عرض يستمر لأسابيع بعد التعافي من كورونا ويمكن أن يكون بسبب ارتفاع مستويات الالتهاب في الجسم.
- السعال عرض صحي يمكن أن يستمر لأسابيع عدة واستنشاق البخار المتكرر وغرغرة المياه المالحة وشاي الأعشاب والنظام الغذائي الغني بفيتامين سي يساهم في الشفاء من السعال.
- ضيق التنفس وألم الصدر يعد من أعراض فيروس كورونا طويلة الأمد، وذلك لأن الفيروس أثر على وظائف الرئة، و الشفاء منه يحتاج لأسابيع عدة.
- ضبابية الدماغ والارتباك والهذيان أعراض يطول الشفاء منه، وقد تتطلب تدخلاً طبياً وعلاجات دوائية.
- الأرق ومشاكل النوم يعاني منها ما يقرب نصف المرضى المتعافين، وبعض الممارسات يمكن أن تساهم في علاج هذا العرض مثل شرب شاي الأعشاب وإتباع عادات صحية للنوم.
- فقدان حاسة التذوق والشم دوت الخليج أبرز أعراض مرض كورونا ويستغرق الأمر أسابيع أو في حالات نادرة، شهور لاستعادة هذه الوظيفة الحيوية.
ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.
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