البسكويت الاقتصادي بكيلو دقيق عملت 2 كيلو بسكويت بدون ماكينة ولا خلاط وطعمه روعه

طريقة عمل البسكويت الاقتصادي ، يعتبر البسكويت من أكثر المعجنات المحببة لدي الكثير من الناس كما يحب تناوله في الإفطار مع كوب الشاي أو الحليب ولكن قد يصعب عمله على الكثير من السيدات وبالتالي قد تلجأ إلى شراءه جاهز ولحل هذه المشكلة سوف نقدم لكم طريقة عمل البسكويت الاقتصادي بمكونات بسيطة وسهل . طريقة عمل البسكويت الاقتصادي بطريقة سهله طريقة عمل البسكويت الاقتصادي بطريقة سهله يعتبر البسكويت الاقتصادي صحي جداً ومفيد ويمكن تناوله في الإفطار . مكونات عمل البسكويت الاقتصادي كيلو واحد من الدقيق المنخول متعدد الأغراض .

كوب ونصفه من الزبدة .

12 ملعقة صغيرة من الفانيليا .

3 حبات من البيض .

كوب ونصف من السكر البودرة .

ملعقة صغيرة ريحة برتقال .

½ ملعقة صغيرة من الملح . طريقة تحضير البسكويت بمكونات بسيطة أولاً نحضر المضرب الكهربائي ونضع الزبدة والسكر في وعاء ونضربهم جيداً باستخدام المضرب الكهربائي ، حتى يصبح خليط كريمي .

ثم نضيف اليهم البيض والفانيليا وريحة البرتقال بالتدريج ونضربهم جيداً .

ثم نضيف الدقيق بالتدريج ونعجن حتى تصبح عجينة طرية سهلة التشكيل .

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مْ . مكونات عمل البسكويت الاقتصاديطريقة تحضير البسكويت بمكونات بسيطة نستخدم الكيس الحلواني في تقطيع البسكويت بالقمع ، ثم ندخله الفرن حتي يصبح لونه ذهبي . طريقة عمل بسكوت إل 10 دقائق بمكونات سهله طريقة عمل بسكوت إل 10 دقائق بمكونات سهله يتميز البسكويت بمذاق رائع كما إنه يسهل تحضير في 10 دقائق كما إنه مفيد جداً وصحي للجسم وخاصة للأطفال . مكونات عمل بسكويت ال 10 دقائق . ½ كوب من زيت الذرة .

كيسان من الفانيليا .

4 أكواب من الدقيق المنخول متعدد الأغراض .

½ كوب من السمنة أو الزبدة .

بيكنج بودر مقدار 2 ملعقة صغيرة .

حبتان بيض .

كوب واحد من السكر المطحون .

ذرة صغيرة من الملح . طريقة تحضير بسكويت إل 10 دقائق . أولاً نحضر الخلاط الكهربائي ونضيف إليه السكر والبيض والزيت والزبدة ونضربهم بالخلاط الكهربائي جيداً .

ثم نضيف اليهم الدقيق والبيكنج بودر نستمر في الضرب .

ثم نقوم بالعجن باليد حتي تصبح عجينة طرية متماسكة .

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مْ

ثم نقوم بتشكيل البسكويت بالشكل الذي تفضله ، كما يمكنك عمل بسكويت بالكاكو وذلك عن طريق نأخذ جزء من العجينة ونضيف إليه ملعقة ونصف كبيرة من الكاكاو ونشكلها على حسب الرغبة .

ثم ندخله الفرن ونتركه حتي يستوي جيداً ويصبح لونه ذهبي .

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