تقوية الأظافر في يومين وتطويلها بوصفة سحرية لن تصدقي النتيجة

تقوية الأظافر في يومين حلم كل سيدة وفتاة، فمشكلة تقصف وتكسر الأظافر تؤرق كل فتاة وتسبب فقدان الثقة في نفسها، وتتعدد أسباب ضعف الأظافر مثل عدم إتباع نظام غذائي صحي، أو قلة الاهتمام والعناية بالأظافر، أو استخدام مستحضرات تجميل غير مناسبة وبمكونات غير صحية تضر بالأظافر، كما أن استخدام طلاء الأظافر بكثرة يعرض الأظافر لضعف النمو حيث يمنع عنها وصول الأكسجين، وللحفاظ على الأظافر بصحة لابد من عدم النوم مطلقاً وعلى الأظافر أي نوع طلاء.

تقوية الأظافر في يومين

طريقة زيت الزيتون، حيث نحضر مقلاة ونضع بها القليل من زيت الزيتون، ونرفع المقلاة على نار هادئة ليتم تسخينه، ثم نرفع المقلاة من على النار، ونترك زيت الزيتون ليبرد ثم نقوم بتدليك الأظافر بزيت الزيتون، ونترك زيت الزيتون على الأظافر لمدة خمس دقائق ثم يتم استخدام قطن طبي لمسح زيت الزيتون من الاظافر، ثم يتم مسح الأظافر بماء الورد .

طريقة الطماطم والثوم والملح لتطويل الأظافر

تعد تلك الوصفة بمثابة الوصفة السحرية في تقوية الأظافر في يومين نضع كميات متساوية من الطماطم المبشورة والثوم المهروس ورشة من الملح ويتم التقليب، ونضع الخليط على الأظافر لمدة 15 دقيقة، ثم يتم غسل الأظافر بالماء الفاتر .

صفار البيض والعسل

نحضر صفار بيضة ثم نضيف ملعقتان من العسل الابيض ويتم التقليب حتى يتم التجانس، ويتم وضع الخليط على الأظافر ونترك الخليط لمدة ربع ساعة، ثم يتم فرك الخليط ثم غسل الأظافر بالماء الدافئ .