طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بأسهل الخطوات

كفتة البطاطس باللحمة المفرومة ، هي من الوجبات الخفيفة، التي يقبل عليها الناس ويحبونها كثيراً، ويوجد أنواع مختلفة من الكفتة فمنها كفتة البطاطس بالجبنة، وكفتة البطاطس بالدجاج، وكفتة التونة، وغيرها من الأنواع المختلفة، وتدخل البطاطس في بعض الحلويات مثل العوامة، ولقمة القاضي، ويمكن تناول سندويتشات كفتة البطاطس أثناء الرحلات فهي معروفة بطمها الشهي اللذيذ، وهو من الأطباق المشهورة في بلاد الهند، نظراً لاحتوائه على البهارات للذيذة الطعم، ويتميز بسهولة التحضير ولا يستغرق وقت في إعداده، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال، على طريقة عمل كرات البطاطس اللذيذة المحشية باللحم بخطوات سهلة وبسيطة.

5 حبات من البطاطس المقشرة. نصف كيلو من اللحمة المفرومة. بصلة واحدة. عدد واحد حبة من الطماطم المقطع. قرن من الثوم. ربع ملعقة من الفلفل الأسود. ربع ملعقة من الملح. ثلاث ملاعق من الدقيق. 8 ملاعق من البقسماط المطحون. 2 بيضة مخفوقة. زيت للقلي. 2 قرن من الفلفل الأخضر. 1 ملعقة من الكزبرة الخضراء. 1 ملعقة من البقدونس المفروم.

طريقة التحضير

يوجد بعض الخطوات التي يجب إتباعها عند تحضير كفتة البطاطس باللحمة المفرومة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار إناء كبير به ماء ونتركه على النار حتى يغلي، ثم نضع البطاطس المقطعة ونتركها تغلي حتى تستوي جيداً.

بعد أن يتم تسوية البطاطس نهرسها بواسطة هراسة البطاطس جيداً، حتى تصبح ناعمة ونتركها في الثلاجة حتى تبرد وتتماسك.

بعد ذلك نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار، ثم نضيف إليها ملعقة الزيت، بعد ذلك نضيف البصل والفلفل الأخضر ، ونقلب الخليط حتى يذبل، ثم نضيف اللحم المفروم ونقلب حتى يتغير لونه ويصبح بني، بعد ذلك نضع حبة الطماطم وقرن الثوم المقطع، ثم نغطيها ونتركها على النار لمدة دقيقتين، بعد أن تنضج نرفها من على النار ونتركها تبرد.

ثم نخرج البطاطس المهروسة من الثلاجة، ونشكلها على شكل كرات، بعد ذلك نقوم بفرد الكرات ونضع فيها اللحم المعصج، ونعيد تكويرها من جديد، ونستمر بهذه الطريقة حتى ننتهي من الكمية كلها.

نقوم بإحضار طاسة كبيرة بها زيت للقلي، ونضعها على النار حتى تسخن.

بعد ذلك نحضر طبق البقسماط، وطبق الدقيق، وطبق البيض المخفوق.

ثم نأخذ كرات البطاطس ونغمسها في الدقيق، ثم في البيض، ثم في البقسماط، ونقليها في الزيت حتى يتحمر لونها ويصبح ذهبي اللون، ونستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية الكرات كلها.

بعد أن ننتهي من قلي كرات البطاطس، نقدمها بجانب الأرز المعمر والسلطة الخضراء وبالهناء والشفاء.

فوائد كفتة البطاطس باللحمة المفرومة

تحتوي البطاطس على فوائد هامة لجسم الأنسان وهى كما يلي:-