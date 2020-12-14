طريقة أطباق ورق دجاج بالخضار بالفرن بدون دهون حضري غدا سريع شهي

طريقة ورق دجاج في الفرن بدون دهون، من أسهل الوصفات التي يمكن إعدادها ومن الوجبات الرئيسية التي تعد من الدجاج ولكنها تصنع في الأساس من اللحم فورقة اللحم مشهورة جدا منذ القدم وخصوصا في مصر، ويمكن صنعها وتحضيرها بالدجاج فيوجد عدد من الأشخاص لا يستطيعون تناول الطعام بدون لحم أو دجاج، ويشعروا بعدم الشبع، ويعتبر الدجاج من الوصفات السهلة لتنوع طرق أعداده كما إنه يعد مصدر غذائي هام للجسم لاحتواءه على كمية من البروتينات والأملاح التي يحتاجها الجسم وتحضر ورقة الفراخ في الفرن بدون دهون حتى تكون صحية مع إضافة لها الخضروات والتوابل المناسبة التي تعزز طعمها فتابعوا معنا طريقة جديدة لصنع ورقة المأكولات في الفرن. مكونات أطباق ورق دجاج في الفرن بدون دهون عدد واحد دجاجة كبيرة الحجم مقطعة إلى 6 أجزاء. عدد 3 ثمرات بصل متوسطة الحجم مقطعة إلى شرائح رفيعة. ثمرة طماطم متوسطة الحجم مقطعة لشرائح رفيعة. ثمرة فلفل أخضر متوسطة الحجم مقطعة لشرائح. ثمرة فلفل أخضر حار كبيرة الحجم مقطعة لشرائح. عدد 4 فص ثوم كبيرة الحجم مفرومة ناعم. 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض. 2 ملعقة صغيرة ملح. ملعقة كبيرة 7 بهارات. ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم. خطوات وطريقة ورقة دجاج بالفرن صحية بالخضار سخني الفرن على حرارة عالية قبل تحضير الدجاج، واحضري صينية وافردي عليها ورقة الزبدة في القاع، ويجب أن يغطي الورق كل جوانب الصينية والقاع، وأن يوجد جزء كبير من ورق الزبدة خارج الصينية حتى تغطي به وجه الصينية.

يتم وضع كل المكونات السابقة في وعاء كبير فيما عدا الدجاج واخلطيهم معا حتى تمتزج كل مكونات جيدا، وافردي ثلث كمية الخليط في قاع الصينية ورصي عليها قطع الدجاج.

ثم افردي الكمية المتبقية من خليط الخضروات المتبل على قطع الدجاج بحيث تغطيها جيدا، وأغلقي ورق الزبدة على الدجاج، وثبتي جيدا الورق على جوانب حتى لا ينفتح أثناء الطهي.

يتم وضع الصينية على الرف الثاني في أسفل الفرن، وتترك الصينية لمدة ساعة أو حتى تنضج قطع الدجاج بالصينية جيدا، وعندما تخرج الصينية من الفرن تترك مغطاه لمدة 10 دقائق، وتقدم مع الأرز والسلطة. مكونات أطباق ورق دجاج في الفرن بدون دهونخطوات وطريقة ورقة دجاج بالفرن صحية بالخضار

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