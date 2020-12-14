نقط منه علي شعرك كل مساء بدون غسل هيحول شعرك القصير الخشن إلي طويل كثيف ناعم حرير

نجد الكثير يرغب في قص شعره لتغير شكله لفترة وهذا يكون حسب رغبتهم، ولكن نجد البعض منا يعاني من مشكلة الشعر القصير والمتساقط بغزارة مما يفقده جماله وجاذبيته، فعند نتعرض لهذه المشكلة نصاب بالقلق من فقدان الكثير من خصلات الشعر، فإذا كنتي واحدة ممن يعاني من مشكلة الشعر القصير أو تساقط الشعر، فنحن لدينا مجموعة من الوصفات الطبيعية التي توضع بالمساء وأثبتت فعاليتها في تحول جذري للشعر.

تعرفي معنا على أقنعة الشعر الفعالة في زيادة طوله وكثافته ومنع تساقطه:

نقوم بأخذ كميات متساوية من زيت الخروع وزيت الزيتون، وزيت جوز الهند وزيت الزيتون، في إناء عميق وتخلط بشكل جيد، ويوضع المزيج على فروة الرأس ويغطى ويوضع بالمساء ويترك طوال الليل، ومن الصباح نقوم بغسل الشعر بالطريقة المعتادة.

الشاي الأخضر، نقوم بغلي كوب من الشاي الأخضر ووضعها في زجاجة رزاز ويرش منها على الشعر كل ليلة في المساء ويترك طوال الليل دون غسيل.