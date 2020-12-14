نجد الكثير يرغب في قص شعره لتغير شكله لفترة وهذا يكون حسب رغبتهم، ولكن نجد البعض منا يعاني من مشكلة الشعر القصير والمتساقط بغزارة مما يفقده جماله وجاذبيته، فعند نتعرض لهذه المشكلة نصاب بالقلق من فقدان الكثير من خصلات الشعر، فإذا كنتي واحدة ممن يعاني من مشكلة الشعر القصير أو تساقط الشعر، فنحن لدينا مجموعة من الوصفات الطبيعية التي توضع بالمساء وأثبتت فعاليتها في تحول جذري للشعر.وصفات طبيعية لعلاج الشعر القصير والمتساقط
تعرفي معنا على أقنعة الشعر الفعالة في زيادة طوله وكثافته ومنع تساقطه:الزيوت الطبيعية
نقوم بأخذ كميات متساوية من زيت الخروع وزيت الزيتون، وزيت جوز الهند وزيت الزيتون، في إناء عميق وتخلط بشكل جيد، ويوضع المزيج على فروة الرأس ويغطى ويوضع بالمساء ويترك طوال الليل، ومن الصباح نقوم بغسل الشعر بالطريقة المعتادة.
الشاي الأخضر، نقوم بغلي كوب من الشاي الأخضر ووضعها في زجاجة رزاز ويرش منها على الشعر كل ليلة في المساء ويترك طوال الليل دون غسيل.
- عدم الإفراط في غسيل الشعر على الأقل يتم غسل الشعر مرتين من كل أسبوع.
- الاهتمام الجيد بتطبيق منتجات جيدة للشعر والابتعاد قدر الإمكان عن استخدام المكونات الرديئة.
- عدم تمشيط الشعر المبلل فور غسله لأنه يزيد من تساقطه.
- بعد غسل الشعر بالماء الساخن يشطف مرة أخرى بالماء البارد لغلق المسام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نقط منه علي شعرك كل مساء بدون غسل هيحول شعرك القصير الخشن إلي طويل كثيف ناعم حرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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