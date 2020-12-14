أقوى كريم طبيعي معجزة لتفتيح وتقشير ونعومه البشرة والتخلص من التجاعيد و الشيخوخه

أقوى كريم طبيعي القهوة من المشروبات الأساسية لدى الكثير من الأشخاص ولن يكتمل يومهم إلا بتناول كوب القهوة في الصباح، ولكن هل تعلمين أن للقهوة القدرة على تحسين شكل ملمس بشرتك للأفضل، فقد تصيبك الدهشة مما أقوله ولكن إذا جربتيه بنفسك اكتشفتي النتائج الفعالة، حيث أنه القهوة تساعد على تقشير البشرة بعمق والتخلص من بقايا الجلد الميت، فتعالي معي لكي تتعرفي كيف يمكنك الاستفادة منها.

يساعد في القضاء على حروق الشمس.

يساهم في تنظيف مسام البشرة بعمق وبالتالي يقضي على الدهون والزهم والرؤوس السوداء.

يحسن من ملمس البشرة ويزيد من نعومتها.

مكافح طبيعي لعلامات التقدم بالعمر والشيخوخة والخطوط الرفيعة.

نقوم بوضع ملعقتين من مسحوق القهوة مع ملعقتين من زيت الزيتون لأنها يساهم بدرجة كبيرة في غلق المسام، ويضاف للمزيج ملعقة من السكر البني، وتخلط المكونات بشكل جيد ويتم استخدام كريم المقشر بتدليك البشرة برفق بحركات دائرية ويترك لمدة ساعة مع الابتعاد عن منطقة العين، ومن ثم يشطف الوجه بالماء الدافئ ومن ثم الماء البارد لغاق المسام.

نأخذ ملعقة من مسحوق القهوة مع ملعقة من العسل وتخلط المكونات معاً حتى أن نحصل على قوام كريمي ومن الممكن أن يضاف له ملعقة من دقيق الشوفان من أجل تقشير البشرة بعمق، ويدلك به البشرة لعدة دقائق برفق، ومن ثم تشطف بالماء الفاتر ثم ترطب بالكريم المفضل لديكي.