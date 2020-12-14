اسهل طريقة لعمل الجبنة الرومى بأقل التكاليف فى المنزل

الجبن الرومي من بين أنواع الجبن مفضلة بدرجة كبيرة للعديد من الأشخاص ولا يخلو منها أي منزل، وتستخدم في إعداد الكثير من الوصفات مثل المعجنات والمكرونات والبطاطس وغيرها، مما جعله مكون رئيسي في مطبخ كل ربة منزل، فكان الحل الأمثل أن تدرك طريقة تصنيعها لمي تتمكن من القيام بها في المنزل بنفسها من مكونات بسيطو ونضمن لكي الحصول على طعم ولا أروع. اسهل طريقة لعمل الجبنة الرومى يوجد في الجبن الرومي الكثير من العناصر الغذائية التي تفيد الجسم، حيث أنه يمد الجسم بالطاقة التي يكون بحاجة لها.

مكون هائل في تحسين صحة القلب نظراً لأنه يقوم بخفض معدل الكوليسترول الضار بالدم.

يزيد من عضلات الجسم مثل البطن والزراعين. طريقة عمل الجبن الرومي: ثلاث قطع من الجبن المثلثات.

كوب نشا.

كوب من الماء.

رشة ملح.

فلفل أسود حبوب.

صفار بيضة واحدة.

كوب من اللبن البودرة. طريقة التحضير: نحضر الخلاط الكهربائي ونخلط به كلاً من الزيت والماء والجبن المثلثات وتخلط المكونات معاً بشكل جيد.

نقوم بإضافة اللبن البودرة تدريجياً مع الاستمرار بالخلط وبعد ذلك صفار البيض والملح والنشا.

نستمر بخلط المكونات بشكل جيد، ونحضر أناء مدهون بالقليل من الزيت ونسكب بها المزيج، ونضع قدر على النار به ماء ساخن ونضع الإناء فوقها وتترك حتى تتماسك الجبن نقوم بإضافة الفلفل الأسود لها، وتترك لمدة ساعة حتى أن تنضج.

تترك جانباً حتى تبرد ومن ثم توضع في الثلاجة وتترك ليلة كاملة وفي الصباح نقوم بتقطيعها لشرائح أو حسب الرغبة. اسهل طريقة لعمل الجبنة الرومى

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