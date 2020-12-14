قنبلة في التفتيح أقوي كريم طبيعي لتفتيح المناطق الحساسه وتحت الابط والجسم بالكامل

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة اسمرار منطقة البيكيني والمنطقة الحساسة مما تسبب لها الإزعاج وفقدان الثقة بالنفس، وتجعلها تبحث عن أي طريقة تساعدك في التخلص من هذه المشكلة وتنفق أموال كثيرة ولكن في النهاية تكون بلا جدوى، ولكن بإمكانك الآن صنع كريم منزلي طبيعي لتفتيح المنطقة الحساسة والتخلص من آثار الحبوب، وتساعد في أن تستعيد نضرة وحيوية البشرة، تعالي معنا لتتعرفي عليه بنفسك.

طريقة عمل كريم منزلي لتفتيح المناطق الحساسة

تعرفي معنا على خطوات عمل ومكونات كريم منزلي لتفتيح المنطقة الحساسة والمناطق الداكنة بالجسم:

زيت الزيتون والعسل

نحن نعلم أن العسل مقشر طبيعي ومطهر للبشرة، مما يساعد على ترطيب وتنعيم البشرة، ويتم تحضيره من خلال مزج القليل من عصير الليمون وملعقة من العسل وكمية مناسبة من زيت الزيتون حتى أن نحصل على مزيج متجانس، ويطبق الخليط على المنطقة الحساسة، وتترك على الجسم لمدة ثلث ساعة ومن ثم تشطف بالماء الدافئ وتكرر هذه الوصفة كل ليلة بالمساء.

كريم الفازلين

يتم تحضيره من خلال مزج ملعقة من الجليسرين وملعقة من النشا، وتوزع بشكل كلي على المنطقة الحساسة، وتترك لمدة ثلث ساعة، ومن ثم يتم تنظيفها بالماء الفاتر، ويتم تكرارها بشكل يومي من أجل الحصول على أفضل النتائج الفورية.

كريم الليمون

نقوم بخلط ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة من الجبن الأبيض الكريمي، وتخلط المكونات بشكل جيد، ويطبق المزيج على المنطقة الحساسة وتترك لمدة ثلث ساعة ومن ثم تشطف بالماء الفاتر وتجفف برفق.