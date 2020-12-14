فقط ضعي هذا المكون الرهيب علي فروة رأسك لينمو شعرك بغزارة ولن يتساقط نهائيا

نحن نعلم أن جمال وحيوية الشعر مرتبط كلياً بجمال الإطلالة اليومية وجاذبية السيدات والفتيات، وعندما يتعرض لأي مشكلة يبحثون عن شتى الطرق التي تساعد في التخلص من أي مشكلة تقابله، ويوجد لدينا من يكون به هاجس تساقط الشعر وتقصفه، ويرغبون في زيادة طول وكثافة الشعر بغزارة، ونحن هنا اليوم لدينا مكونات طبيعية فعالة في تحفيز نمو الشعر وعدم تساقطه.

وصفات طبيعية فعالة في تحفيز نمو الشعر

سنقدم لكن طرق طبيعية تساعدك في تحفيز نمو الشعر وتقوية بصيلة الشعر وزيادة طوله:

تدليك فروة الرأس

يجب الحرص على عمل مساج لفروة الرأس بالاستعانة ببعض الزيوت الطبيعية من خلال تدفئة القليل من زيت الجوجوبا، زيت جوز الهند، زيت الزيتون، ونقوم بفرك فروة الرأس بالمزيج لعة دقائق.

قناع الخردل والزبادي

نقوم بإضافة كلاً من ملعقة من الخردل ملعقة من الزبادي وملعقة من عصير الليمون وملعقة من العسل، وتخلط المكونات بشكل جيد حتى أن نحصل على عجين ذات قوام كريمي، يطبق المزيج على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ويترك لمدة ساعة، ومن ثم يغسل الشعر بالماء والشامبو، مع الحرص على تكرار الوصفة مرتين من كل أسبوع.

ماء البصل

نقوم بتدليك فروة الرأس بماء البصل بشكل يومي لعدة دقائق دون غسل الشعر لأنه يقوم بتعزيز بصيلة الشعر وتحفيز نموه، كما أنه فعال في زيادة طوله وكثافته وينمو بقوة وصحة.