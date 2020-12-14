حضري صينية السمك في الفرن بالتتبيلة السرية والطعم روووعة

طريقة تحضير صينية السمك في الفرن بالتتبيلة السرية، يعتبر السمك من أكثر المأكولات المفيدة للشعر نظراً لأنه يحتوي على جميع العناصر الغذائية المفيدة للجسم، فيتم تحضير السمك بأكثر من طريقة وأبرز هذه الطرق هي تحضير صينية السمك في الفرن فتعتبر هذه الطريقة من أسهل وأسرع الطرق المفضلة عند الكثيرين وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير صينية السمك في الفرن. مكونات صينية السمك بالفرن: كيلو من السمك ويكون حجمه متوسط.

بقدونس مفروم.

ستة فصوص من الثوم.

ربع كأس من عصير الليمون.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الكركم.

نصف ملعقة من الزعفران.

فلفل أخضر حار.

فلفل أسود.

ثلاثة قطع من الجزر.

أربعة ورقات غاز.

ملعقة من البابريكا.

بقدونس مفروم.

رشة من الملح.

ليمونة.

بصلة مقطعة إلى شرائح.

ثمرتان من الفلفل الأخضر.

طماطم. خطوات تحضير صينية السمك بالفرن: إحضار طبق ويتم وضع فيه الفلفل وعصير الليمون والزيت. إضافة كلاً من الكمون والزعفران والملح والفلفل الأسود والبابريكا والكركم والثوم والقيام بتقليب المكونات بشكل جيد ووضعها جانباً. يتم تنظيف السمك جيداً بالمياه وتجفيفه من الداخل والخارج. يتم حشو السمك بالبهارات السابقة. يتم وضع ورق الغاز داخل كل سمكة. يتم إحضار طبق كبير ويتم وضع فيه كلاً من الفلفل الأخضر والليمون والجزر. إضافة كلاً من البصل والفلفل الحار والطماطم ويتم التقليب جيداً. إضافة الخضراوات الباقية والبهارات مع التقليب. وضع السمك في صينية مع الخضروات والطماطم المفروم. ويتم تغليفها بورقة من الألومنيوم ووضعها في الفرن لمدة ساعة لحين أن تنضج. مكونات صينية السمك بالفرن:خطوات تحضير صينية السمك بالفرن:

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