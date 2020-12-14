طريقة عمل الحلاوة الطحينية بخطوات بسيطة جداً بالمنزل وغير مكلفة

يعد تحضير الحلاوة الطحينية من الأكلات المشهورة في مصر، فهي تنتمي إلى المطبخ المصري والكثير من الناس يعشقونها لأنها تحتوى علي مذاق خاص، ويمكن تقديمها بأكثر من شكل والبعض يعشقها سادة والبعض الآخر يعشقونها مضاف إليها الكاكاو، فيمكن تحضيرها بأكثر من شكل، وتجد كثير من النساء أثناء فترة الرضاعة يُقبلون عليها لأنها تعمل على زيادة لبن الأم، وتساعد أيضا في القضاء على الديدان الموجودة في الأمعاء، وتخلص الإنسان من مشاكل الجهاز الهضمي كعصر الهضم والإمساك، وتعتبر هي مصدر طاقة للجسم، على الرغم من كل هذه الفوائد إلا أنه يجب عدم الإفراط في تناولها لاحتوائها على نسبة عالية من السكر، قد تتسبب في كثير من الأمراض، وسنتناول في هذا المقال مكونات وطريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل بخطوات بسيطة جداً.

مكونات عمل الحلاوة الطحينية

تتكون الحلاوة الطحنية البيتي من مكونات بسيطة جدا وهي كما يلي:ـ

واحد كوب من السكر بودرة.

واحد كوب من اللبن البودرة.

كوب واحد من الطحينة.

نصف ملعقة من الفانيليا.

سوداني محمص أو أي نوع من المكسرات حسب الرغبة.

طريقة التحضير

يتم تحضير الحلاوة الطحينية بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة بدلا من شرائها بأسعار مرتفعة وهي كما يلي:ـ

نقوم بخلط كلا من السكر البودرة والطحينة واللبن البودرة والفانيليا في الخلاط، حتى تتجانس المكونات، معا بشكل صحيح. نقوم بتحضير إناء بلاستيك ونضع به السوداني المحمص، ثم قومي بإضافة الخليط فوق طبقة الفول السوداني المحمص، ونقوم بفرده بشكل جيد، ثم نقوم بالضغط عليه حتى يتماسك. ضعي الإناء البلاستيك في الثلاجة لمدة يومين حتي يتماسك تماماً. يمكن تقسيم الخليط المستخدم إلى نصفين نصف سادة، والآخر أضيفي له ثلاثة ملاعق من الكاكاو، وذلك للحصول عليها بالكاكاو على شكل طبقات، يمكنك استخدام هذه الخطوة إذا كنتي لا ترغبين في النوع السادة، هذه الخطوة حسب الرغبة. نقوم بقلب الإناء وتقدم الحلاوة الطحينية علي طبق التقديم بالهنا والشفا.

مكونات عمل الطحينة بالمنزل

تتكون الطحينة السائلة من مكونات بسيطة جداً جداً وهي كما يلي:ـ

2 كوب سمسم محمص.

كوب دقيق.

كوب زيت.

طريقة التحضير

يتم تحضير الطحينة السائلة في المنزل بخطوات بسيطة جداً جداً وهي كما يلي:ـ